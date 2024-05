Mint írtuk, pénteken kizuhant egy hároméves kisgyermek egy emeletes ház ablakából a főváros XXI. kerületében, Csepelen, a Kossuth Lajos utcában. A kisfiú egy bokorra zuhant, ami tompította az esést – a fiú jó eséllyel ennek köszönhetően maradt életben.

A zuhanás után a gyermek eszméleténél volt, és sírt. Egy kutyát sétáltató férfi vette őt észre, de az egyik szomszéd is látta, hogy hová zuhant.

A Blikknek szerdán arról számolt be az édesanya, hogy a kisfiú egy hét után hazatérhetett Csepelre.

Már előbb is hazaengedték volna, de a fiam nem ivott elég folyadékot, így még egy kicsit tovább bent tartották. Aztán csináltak neki újabb ultrahangot és röntgenfelvételt is, amiknek tökéletes lett az eredménye. A három törött bordájának gyógyulása ugyan még hat hétig is eltarthat, de már a saját lábán hagyta el a kórházat. Még kissé bicegett, de szuperül érzi magát