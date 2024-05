„Az albán fagylalt igazi fagylaltprostitúció, igazi élvezeti értéke nincs” – mondta Mihályi László mestercukrász a Pénzcentrum CashTag vlogjának legújabb epizódjában. A 40 éves tapasztalattal rendelkező szakember szerint 5 fontos elvárásnak kell megfelelnie a jó fagylaltnak. Ezek:

a biztonság,

a kifinomultság,

a könnyedség,

az íz,

a selymesség.

A „főzött fagylalt” kiírás nem jelent minőségi kategóriát, mivel ez alapeljárásnak tekinthető, ettől még lehet rossz – szögezte le. Az albán fagylalt kifejezést nem a készítők személye miatt használják, hanem annak módja miatt.

Ezek vélhetően semmilyen beltartalmi értékkel nem rendelkeznek. Szintetikus, mesterséges anyagokból, aromapasztákból, színezékkel, térfogatnövelőkkel készülnek

– részletezte a mestercukrász.

Az árakkal kapcsolatban Mihályi László megjegyezte, hogy sokan egy kanál kristálycukorért, azaz vattacukorért nem sajnálnak 800-1200 forintot kiadni, a fagylalt gombócára ma már 500–900 között mozog, bár 800 forint feletti árszabást az emberek eretnekségnek tartanak, miközben a termék minőségi elkészítéséhez nagy szakmai felkészültség kell.

Ezt nem is lehet fagylaltnak nevezni

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke arról beszélt, hogy a fagylaltoknál idén 10 százalékot nem meghaladó áremelkedéssel lehet számolni, ami szerinte a tavalyi átlagos inflációhoz képest bőven elmarad. Az idei szezon árairól még márciusban úgy nyilatkozott, hogy a frekventáltabb helyeken 600-650 forint lehet egy gombóc, de lesznek akik 500-600 forint között szabják meg az árat. A fogyasztást ennél jobban az időjárás határozza meg.

A magyarok továbbra is a klasszikus ízeket keresik, mint a csokoládé, a vanília, a citrom, de az elmúlt évek során a pisztácia és a mangó is a legnépszerűbbek közé került. „Ha minőségi különbséget nézünk, akkor az alapanyagokból kell kiindulni. Egy hagyományos úton készített fagylaltból sohasem lehet óriási adagokat kimérni, nem lesz egy gombóc 8-10 dkg-os, bár az 5-6 dkg-os mennyiségekkel több ízt is ki lehet próbálni” – jegyezte meg.

Az ipartestület elnökének elmondása szerint ezzel szemben

az albán fagyik csak vízből, aromákból, állományjavítókból és festékből készülnek, amit nem lehet fagylaltnak nevezni.

A fagylaltok áremelkedéséről szó esett egy pár hete készült riportban is, amelyben elhangzott: Gyenesdiáson jelenleg 600 forintba kerül egy gombóc fagylalt, de országos szinten is drágulásra kell készülni.