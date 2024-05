Záporok és zivatarok csapnak le az országra kispénteken

Csütörtökön rövidebb-hosszabb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az északkeleti tájak kivételével már sokfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Helyenként hevesebb viharok is előfordulhatnak felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Élénk, erős lesz a déli-délkeleti szél.

Erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, de emellett többórás napsütés is várható. Délelőtt kevés, majd délutántól több helyen számíthatunk ismétlődő záporra, zivatarra. Helyenként intenzív, nagyobb mennyiségű csapadék is előfordulhat. Legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban eshet. A délkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen már borult égre számíthatunk. Csapadékra mindazonáltal inkább csak az ország délnyugati felében van esély, arrafelé ismétlődő jelleggel fordulhat elő eső, zápor, az éjszaka első felében zivatarok is lehetnek. A délkeleti szél helyenként élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között várható.

A HungaroMet zivatar miatt citromsárga figyelmeztetést adott ki az alábbi vármegyékre:

Baranya,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Pest,

Somogy,

Tolna,

Vas,

Veszprém,

Zala.

Felhőszakadás miatt pedig veszélyjelzés van érvényben Baranya és Somogy vármegyében.

Az orvosmeteorológia szerint a közeledő hidegfront már érezteti hatását, emiatt fejfájás, keringési panaszok, szívproblémák, vérnyomás-ingadozás, szédülés, rosszullét egyaránt jelentkezhet. Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások panaszai, így ők zivatarok idején lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.

Pénteken is sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra a többnyire felhős időben, helyenként ismét előfordulhatnak hevesebb viharok is felhőszakadással kísérve. Északkeleten marad szárazabb az idő. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 15 és 27 fok között alakulnak a maximumok, az ország északkeleti harmadában mérhetjük a magasabb értékeket – írja az Időkép.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras