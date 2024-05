Aláírás-hamisításért büntették meg az egyik, az EP-választáson induló párt volt jelöltjét

A momentumos Tóth Péter még április 16-án számolt be arról, hogy „két éven át nyomozott a rendőrség, s tévedtem, ha azt gondoltam, hogy ez az ügy is süllyesztőbe kerül: végül bíróság elé áll Gattyán György projektpártjának képviselőjelöltje. Az okok nyilvánvalóak: a 2022-es választások előtt a Megoldás Mozgalom az ajánlóívekre hamisította az aláírásomat Fejér megye 2-es körzetében, s így tett még sok más esetben is. Akkor azonnal feljelentést tettem.”

A vádiratban foglaltak szerint a 2022-es országgyűlési választáson egyéni jelöltként akart indulni a vádlott Fejér megyében a Megoldás Mozgalom jelöltjeként. Az ajánlásgyűjtő íveken összesen tizenöt fő – köztük a vádlott szerepelt gyűjtő polgárként, viszont a feltüntetett adatok nagyrészt nem voltak valósak, a gyűjtésben a vádlotton kívül csak három személy vett részt.

A dokumentum alapján több ajánlóíven valótlanul tüntették fel a választópolgárok azonosító adatait, és hamis kézjeggyel látták el az aláírás helyén.

A Fejér Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta a Telexet, hogy a Székesfehérvári Törvényszék április 8-án, tárgyalás mellőzésével meghozott büntetővégzésben 400 ezer forint pénzbüntetést szabott ki H. M. R. vádlottal szemben választás rendje elleni bűntett miatt.