Fejbe dobott egy kisfiút, celluxszal leragasztotta egy kislány száját az érdi bölcsődei nevelő

Az egyik édesanya kétségbeesetten fordult szerkesztőségünkhöz azért, hogy az ügy ne maradjon büntetlenül. Állítása szerint a súlyos esetről minden gyermeket nevelő szülőnek tudnia kell. A gyermek anyja lapunknak elmondta, hogy tavaly november 20-án öt nem fogadott hívás várta. Kisfiát aznap bölcsőde helyett logopédushoz vitte volna, ezért nem volt elérhető. Órákkal később visszahívta az intézményvezetőt, aki közölte vele, hogy azonnal menjen be a bölcsődébe, telefonon keresztül többet nem árult el.

Az anyuka gyermekével érkezett a bölcsődébe délután, az irodában többen fogadták, majd arról tájékoztatták, hogy kisfiát bántalmazták az intézményben. Ezt a bölcsőde több munkatársa is látta, őket azóta sem vonták felelősségre.

Fejbe dobták a kisfiamat egy babzsákkal, amelyben tényleg bab volt.

A kisfiút úgy megdobták, hogy bevérzett a szeme, állítólag jegelték is. Az eset napján azt mondták az anyukának, amikor a nap végén érte ment, hogy minden rendben.

A szülőt megnyugtatták, hogy amennyiben indokoltnak tartja az iratok elolvasását, azt megteheti, azonban hozzátették, kezelje bizalmasan az ügyet a bölcsőde jó hírnevének megőrzése érdekében. Az édesanya kérte, hogy adják ki számára az esetről készült iratokat, illetve fénykép- és kamerafelvételeket, de ezt szenzitív adatra való hivatkozással megtagadták.

Tizenegy napig hallgattak

Az anyuka azt is elfogadhatatlannak érzi, hogy az igazgató és a gyermeknevelő nem mondta meg, hogy pontosan mikor történt a bántalmazás, ám később kiderült, hogy 11 napra rá értesítették. A gyermek a történtekkor nem töltötte be a harmadik életévét, így nem tudott segítséget kérni, mert még nem tudott beszélni. Az anyuka az Indexnek elmondta azt is, hogy egy másik gyermeknevelő bocsánatot kért tőle. A nevelőtől jutott a tudomására, hogy egy másik gyermeket állítólag korábban többször bántalmazott egy másik nevelő, aki többször celluxszal ragasztotta be a kislány száját, orrát vagy az egész fejét.

Az intézményvezető tett rendőrségi feljelentést, azonban a nevelő jogviszonyát nem azonnali hatállyal, hanem közös megegyezéssel szüntették meg – erről az anyuka a polgármestertől szerzett tudomást. A szülő, akinek gyermekét bántalmazták, kitért arra, hogy először a rendőrség elutasította az iratbetekintés jogát a nyomozás érdekeire való hivatkozással, ám hetekkel később a tanúkihallgatási jegyzőkönyvet megkapta, de nem gyermeke, hanem a kislány bántalmazására vonatkozóan, amelyben az állt, hogy a dadust és több nevelőt is kihallgattak.

Idegileg labilis és nagyon ingadozó hangulatú volt a nevelő, aki az agresszióját a gyermekeken vezette le

– hangsúlyozta az édesanya, aki felháborítónak tartja, hogy hónapokig senki nem tett semmit, csak végignézte, ahogy szenvednek a gyermekek. A szülő szerint a nevelők összejátszhattak, és az intézményvezetőnek csak napokkal később mondták el, mi történt a bölcsődében. A nő úgy tudja, a nevelők csak szóbeli figyelmeztetést kaptak.

Többé nem mehet a gyerekek közé

Az anyuka a városvezető segítségét kérte az ügyben. Az alpolgármester és a polgármester az ügy kivizsgálásával a jegyzőt bízták meg, és harminc helyett hatvan napig tartott az eset felderítése. „Minden el lett sikálva, mert félnek, hogy nyilvánosságra kerül az ügy. A bántalmazó kisgyermeknevelőt azért bocsátották el közös megegyezéssel, mert egy esetleges munkaügyi pernek a kimenetele kétséges lenne” – állítja az édesanya.

Kerestük az érdi önkormányzatot, akik részletesen tájékoztatták lapunkat az esettel kapcsolatban:

2023. november 9-én, egy csütörtöki napon a Pöttöm Sziget Bölcsőde egyik gondozója megdobott egy gyermeket vagy egy plüssel, vagy egy tenyérnyi méretű babzsákkal – a tárgyra az esemény tanúi eltérően emlékeznek. Az éppen szabadságon lévő intézményvezető november 13-án hétfőn értesült az ügyről a többi gondozótól. Az intézményvezető még aznap délelőtt rögtön vizsgálatot indított, meghallgatta a gondozónőket, és még hétfőn délelőtt tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal Humán-Szolgáltatási Főosztály vezetőjét, illetve a szakterületért illetékes alpolgármestert, Tetlák Örsöt. Mindketten arra utasították, hogy az elkezdett tényfeltárás legyen alapos, mindenre kiterjedő, vegyen fel jegyzőkönyveket, és ezek birtokában, ezek alapján mindenképpen történjen meg a szülői kommunikáció. A vizsgálatok során derült ki, hogy ugyanez a dolgozó egy másik alkalommal celluxot ragasztott egy kislány szájára, amit egy másik gondozó rögtön eltávolított.

Az önkormányzat az anyuka állítására, miszerint közös megegyezéssel szüntették meg a nevelő jogviszonyát, azt válaszolta, a tettet elkövető gondozó közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal, november 13-án megszüntették, és többé már nem engedték vissza dolgozni, nem mehetett a gyerekek közelébe.

Az ügyben az intézményvezető munkajogászhoz is fordult. Az eset tanúit, a többi gondozót figyelmeztetésben részesítette, amiért nem jelentették még aznap a történteket.

Az önkormányzat tudomása szerint az intézményvezető minden nap bejárt a csoportba, személyesen figyelte meg a gyerekeket, hogyan hatott rájuk az eset. A szükséges bizonyítékok begyűjtése után az intézményvezető bejelentést tett a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve a rendőrségen, ahol nyomozás indult az ügyben, információink szerint azóta tanúmeghallgatások történtek.

November 20-án teljes körű tájékoztatást tartott az ügyről az intézményvezető a szülőknek.

Mint elmondta, nem csak a kisfiú, a kislány szüleivel is egyeztetett. Állítása szerint ők azt közölték vele, hogy a gondozónő eltávolítása után és az ügyben tett további lépések, vizsgálatokat is figyelembe véve bizalmat szavaznak a bölcsődének. Rámutattak arra is, hogy a kisfiú egyik szülője elégedetlen volt az ügy kezelésével, nézetkülönbségei támadtak az intézményvezetővel – például, amiért csak a vizsgálat lefolytatása után értesítette őt az ügyről, illetve azért is, amiért nem adta ki számára a bölcsődei vizsgálat jegyzőkönyveit –, ezért a polgármesterhez fordult. A polgármester a hivatal illetékes szakembereivel együtt 2024. február 10-én meghallgatta őt a polgármesteri irodában, ezt követően pedig elrendelte, hogy a hivatal is vizsgálja meg alaposan az ügyet.

Magánéleti problémái voltak

Kiemelték, hogy az intézményvezető, majd a polgármester személyes utasítására a Polgármesteri Hivatal vezetője, valamint a jegyző is átfogó vizsgálatot végzett az ügyben. A hivatali vizsgálat keretében bekérték az ügy összes dokumentumát és meghallgatták az intézményvezetőt is, aki kifejtette, hogy

a tettet elkövető gondozóra a két ügyet megelőzően nem volt panasz, legfeljebb annyit tudott róla, hogy az utóbbi időben magánéleti problémái voltak.

A hivatali vizsgálat megállapította, hogy az intézményvezető alapos belső vizsgálatot végzett, jól járt el, amikor azonnal elbocsátotta a tettet elkövető gondozót, és megtette a szükséges lépéseket (értesítette a fenntartót, a gyermekjóléti szolgálatot, bejelentést tett a rendőrség felé), ám a bölcsődei eljárásrend, protokoll tartalmaz hiányosságokat. Ezért a polgármester 2024. április 16-án arra utasította az intézményvezetőt, hogy tökéletesítse az eljárásrendet, foglalja írásba a protokollt (mikor és hogyan kell a szülőket értesíteni, mit tegyenek a gondozók, ha ilyen esetet tapasztalnak, hogyan és milyen esetekben kell orvosi ellátást igénybe venni), azt a jövőben szigorúan tartassa be, illetve 15 napon belül tisztázza az iratbetekintés, illetve a postai küldemények átvételére vonatkozó belső szabályokat szakjogász bevonásával.

A hivatali vizsgálatot követően a szülő rendelkezésére bocsátották a bölcsődei jegyzőkönyvet, továbbá részletes írásbeli tájékoztatást kapott a szóba jöhető összes jogorvoslati lehetőségről.

Az önkormányzat azt is elmondta, hogy a hivatal további egyeztetésre hívta az édesanyát, de ezeken a szülő már nem kívánt részt venni, amit sajnálattal vettek tudomásul. Kitért arra is, hogy a szülőnek nézeteltérései vannak az intézményvezetővel, a kisfiú továbbra is a bölcsődébe jár, minden jel szerint a szülő bízik az intézményben. Információink szerint a bejelentésünk nyomán a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat már megkereste a szülőket, továbbá a rendőrség nyomoz, tanúkat hallgatott meg.

A folyamatban lévő rendőrségi felderítés, büntetőeljárás elvezethet oda, hogy a novemberben elbocsátott gondozót végül törvényileg is eltiltják a gyermekekkel történő foglalkozástól.

Kerestük a rendőrséget is az esettel kapcsolatban, amit válaszolnak, frissítjük cikkünket.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)