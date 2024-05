Világelső amerikai egyetemmel indít közreműködést a METU

Az ASU partnerség már az idei évtől innovációkat kínál a METU hallgatóinak annak érdekében, hogy sikeresen építhessék karrierjüket a leginkább keresett szakmákban. A jövőben a METU diákjai számos, ASU által fejlesztett angol nyelvi képzéséhez és a tanulmányokra való felkészítő tananyaghoz is hozzáférhetnek. Ezentúl arra is lehetőséget kapnak majd, hogy a képzések között a jövőben kialakított útvonalakon át az Arizona State University-n is diplomát szerezzenek.

A magyar felsőoktatásban mind belföldi, mind nemzetközi hallgatói részről növekvő igény tapasztalható a legújabb digitális tudás iránt, különösen a mesterséges intelligencia felhasználása területén és emellett más üzleti, számítástechnikai, egészségügyi képzésekre, amelyeket a METU – hosszútávú terveinek megfelelően – az ASU-val közösen fejlesztve kíván indítani – írja közleményében a METU.

Nagy pillanat ez számunkra. Az Arizona State University-vel való partnerségünk lehetővé teszi oktatóink és hallgatóink számára, hogy a lokális tudásunkat a világ legjobb 1 százalékában lévő egyetem globális tudásanyagával emeljük nemzetközileg is elismert színvonalú oktatási anyaggá. A Budapesti Metropolitan Egyetem myBRAND módszertana az ASU által kínált felsőoktatás révén komoly értéket fog jelenteni hallgatóinkkarrierje és a magyarországi és nemzetközi munkáltatók számára egyaránt

– nyilatkozta Wenczel Richárd, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója.

„A METU-val való átfogó partnerségünk különösen fontos az Arizona State University számára, hiszen törekszünk arra, hogy hatásunkat egész Közép-Európára kiterjesszük. A magyar piac kiváló helyzetben van ahhoz, hogy kielégítse a felsőoktatás iránti keresletet, felkarolva az interdiszciplináris oktatást és a technológia új vívmányait, hogy tovább nemzetköziesítse kultúráját és munkaerejét. Új METU-s partnereinkkel alig várjuk, hogy kiváló minőségű oktatást nyújthassunk annak a több ezer diáknak és aktív szakembernek, akik Magyarország jövőjét építik” – mondta Julia Rosen, az Arizona State University globális akadémiai kezdeményezésekért felelős alelnöke.