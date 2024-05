Meghalt a hajléktalanból lett győri lottómilliomos

Meghalt a győri hajléktalanból lett lottómilliomos, Andraschek László. A Telex írta meg elsőként, hogy a férfi máján daganatot találtak, azonban mire meglett a diagnózis, már túl késő volt, és mindössze néhány hét alatt elvitte a rák. A búcsúztatását már meg is tartották, özvegye elmondása szerint nem voltak sokan, csupán harminc ember vett részt rajta, de ezt egyáltalán nem bánja.

Nem is akartam volna nagyon sok embert, a rokonok azért ott voltak. Hát, igen… már nincsenek mellettünk sokan,

mondta a lapnak Andraschek Anikó.

Igazi mesebeli történet volt az Andraschek házaspáré, amikor győri pár a hajléktalanság küszöbén állt 2013-ban. A szeszélyes Fortuna azonban egy nyerő lottószelvénnyel 636 milliós nyereménnyel ajándékozta meg őket.

László és Anikó korábban az Indexnek is nyilatkozott, mint akkor elárulták, a lottónyereményből évekkel ezelőtt ingatlanokat vettek maguknak és a gyerekeiknek is. Vállalkozni is kezdtek, nyitottak egy kávézót, ám ez nem jött be, veszteségesnek bizonyult. Ezek mellett a 636 milliós nyereményből futotta még egy hófehér luxus BMW-re is, amihez sofőrt is fogadtak, nekik ugyanis nincs jogosítványuk.

Az autót azóta eladták, a sofőr sincs már meg, a győri családi ház azonban továbbra is megmaradt. Anikó a pánikbetegsége miatt nem mer utazni, de minden álma volt, hogy megmártózhasson a tengerben. Ennek orvoslására a férje tengervízzel töltette fel a család medencéjét, amiben mostanában is még meg-megmártózik. A nő életét sem kímélte egy betegsége, már harmadik éve kénytelen dialízisre járni, és már a transzplantációs listára is felkerült.

Korábban Andraschek Anikó az Indexnek elárulta, hogy a pénzük egy részét befektették ingatlanokba, de csendesen éltek. Néha elmentek közös programokra, felfedezték Győr környékét és a gyerekeiket támogatták a pénzből.

(Borítókép: Andraschek László hajléktalanból lett lottómilliomos és felesége, Anikó az Albaca nevű kávézójukban, Győrben 2015. március 8-án, a nyitás napján. Fotó: MTI / Krizsán Csaba)