Orbán Viktor bejelentette, változás jön a benzinárak követésénél

Két hét után adott interjút ismét a közszolgálati rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a reggeli műsorban az orosz–ukrán háborúról, a júniusban esedékes választásokról, valamint a magyar gazdaság kilátásairól is beszélt.

„Európa a tűzzel játszik, a béke és a háború határmezsgyéjén egyensúlyozunk ebben a pillanatban” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban.

A kormányfő az interjú elején elmondta, hogy Josep Borrell európai külügyi főbiztos nemrég úgy fogalmazott, nem fantázia a kiterjedt európai háború. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban hozzátette: ezek a háborús mondatok valóságos szándékot mutatnak, és nem kommunikációs pukkancsok. Tényleges szándékot jelentenek.

Orbán Viktor szerint egyesek Európában úgy beszélnek a háborúról, mint egy teadélutánról. Hozzáfűzte, hogy bár korábban nem voltunk benne a háborúban, az így is meggyötört minket.

Magyarországot kétszer kényszerítették bele olyan háborúba, ami tragikusan megpecsételte a jövőjét. Mind a két világháborúba belekényszerítették Magyarországot. Nem fogjuk megengedni, hogy belekényszerítsenek minket harmadszor is egy háborúba

– fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a kontinens napról napra belesodródik egy háborúba.

Mint mondta, a háborúkban óriási veszteségek keletkeznek, azonban így is akadnak olyanok, akik mindig nyernek rajta. Orbán Viktor ennél a résznél megjegyezte, hogy Joe Biden amerikai elnök világosan megmondta, hogy az Egyesült Államok jól jár az ukránoknak nyújtott fegyvertámogatással. Hozzátette azt is, hogy a pénzügyi spekulánsok mindig megnézik, mit lehet kihozni a háborúból. Kevesen vannak, de komoly gazdasági erőket mozdultak meg. Az emberek többsége azonban szerinte a béke oldalán áll.

„Sokat kell azon gondolkodni, hogy Brüsszel miért szereti a háborút. Közép-Európa mindig vesztett a háborúkban, ugyanakkor Nyugat-Európa mindig nyert” – jegyezte meg Orbán Viktor, aki szerint a háború nem ugyanazt jelenti Nyugaton, mint Keleten.

Mindenki másképpen gondolkodik a háborúról. Nekünk nincs hova hazamenni, ha vége a háborúnak. A közép-európai népeknek más a tapasztalata. A végén ez a régió fizeti meg a háborúk árát

– mondta a kormányfő.

Történelmi keresztút

A háború gazdasági vonatkozásaival kapcsolatban Orbán Viktor azon véleményének is hangot adott, miszerint az embereknek háborús felárat kell fizetni, ugyanakkor a béke kisebb terhet jelentene a magyar embereknek.

A miniszterelnök úgy látja, a 2024-es év a gazdasági növekedésről szól majd, ám háborús helyzet nélkül a növekedés az idén nem 2,5 százalékos lenne, hanem ennek a kétszerese. Ezek kínzó gazdasági kérdések – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint bátorság kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból. Korábban sikerült egy erős amerikai elnök alatt is kimaradni a konfliktusból, másodszor azonban már a nemzeti egységre is szükség van hozzá. A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy Magyarországon a baloldal háborúpárti, de nem azért, mert „bolondok” vagy „gonoszok” lennének, hanem mert fizetik őket.

A miniszterelnök szerint a júniusban esedékes európai parlamenti választások tétje az, hogy mennyi voksot kapnak a háború-, illetve a békepárti erők képviselői.

Van esély arra, hogy a háborúellenes képviselők kapjanak helyet Európában, ha az emberek békét akarnak, szavazzanak a Fideszre

– jelentette ki.

A műsorban szóba került a Brüsszelben megtartott NatCon konferencia akadályozása. Ennél a résznél Orbán Viktor azt mondta: „harc van”, ezért tiltják be a békepárti erők rendezvényeit és igyekeznek elhallgattatni őket.

„Európa érzi, hogy történelmi keresztúton áll. Ma a békepárti erők eljutottak odáig, hogy nyitottá tették a választást. A mostani választásnak a szokásosnál is nagyobb súlya van” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint egy évvel ezelőtt még Európa nagyobb része támogatta a konfliktust.

Magyarország EU-tagságának huszadik évfordulójával kapcsolatban Orbán Viktor leszögezte: az izgalmas kérdés valójában az, hogy Európa hova jutott, és nem csak az, hogy a 2004-ben csatlakozók hova jutottak.

Nem ebbe az unióba léptünk be. Jobb belül, mint kívül, de amikor beléptünk, nem erről volt szó. Nem volt szó arról, hogy amikor az ember azt mondja, hogy az apa férfi, az anya nő, akkor retorzióval kell szembenézni. Uraim, nem ebben állapodtunk meg

– tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint ez alapján érdemes megvizsgálni az Európai Uniót.

Köhögő európai piac

Orbán Viktor az üzemanyagárakkal kapcsolatban leszögezte: jogos elvárás az üzletben érdekelt szeplőkkel szemben, hogy a magyar emberek olyan áron jussanak hozzá az üzemanyagokhoz, mint a régiós polgárok.

Szerintem jobb, ha ezt belátják, és a profitjukat e szerint állítják be. Nagy Mártont arra kértem, ne erővel lépjen föl, hanem belátásra menjünk

– összegezte az utóbbi időszak döntéseit a kormányfő.

Mint mondta, a kormány korábban a regionális adatokat vizsgálta, ami a lengyel, a cseh és a bolgár árakat is magában foglalta. Az üzemanyag-kereskedők szerint viszont a szomszédos országokat kéne nézni. Orbán Viktor szerint ez jogos elvárás, így újra fogják kalkulálni az árszintet.

Az ország gazdasági kilátásaival kapcsolatban megismételte: ha béke lenne, akkor a magyar gazdaság növekedése a most prognosztizált kétszerese lehetne.

Orbán Viktor ennél a résznél megjegyezte, hogy a német gazdaságot hazavágta, amikor levágták őket az orosz energiáról. A kormányfő úgy látja: ha a nyugat-európai országok döcögnek, akkor az Magyarországra is hatással van.

Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a német gazdaság száguldjon. Ugyanakkor most nem ez a helyzet, hiszen a nyugat-európai piac köhög. És ez addig biztos így lesz, míg a háború árnyékában élünk

– vélekedett Orbán Viktor, aki szerint Magyarországnak fel kell készülnie erre.

Az interjú végén a témához kapcsolódóan megemlítette, hogy nem véletlenül látogat május 8-án Magyarországra Hszi Csin-ping kínai elnök sem, mert az ország ezzel is nyitottá teszi a gazdaságot. Amelynek fókuszában továbbra is Európa marad, az akció képességét azonban ki kell terjeszteni.

(Borítókép: Orbán Viktor kormányfõ interjút ad a Jó reggelt Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. május 3-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)