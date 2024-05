Kommandósok bilincselték, majd motozták meg a kazincbarcikai rendőrkapitányságon – ahol épp egy másik ügyben hallgatták ki a rendőrök – azt a 15 éves érdi fiút, aki a gyanú szerint támadást tervezett egy magyarországi mecset ellen.

Az RTL stábja több mecset környékén is megerősített védelmet tapasztalt, többek között a Fehérvári úti mecset előtt is rendőrautó strázsált. A fiú nem jelölte meg, hogy melyik mecsetet akarta megtámadni.

A Terrorelhárítási Központ és a rendőrség megerősítette a magyarországi vallási helyek, közösségek és intézmények védelmét, és számos biztonsági protokollt is életbe léptettek.

A fiú vallomása szerint nem gondolta komolyan a terrortámadással-fenyegetést, csak a TikTok-oldala nézettségét akarta növelni. Semmilyen robbanószerkezetet nem találtak a fiúnál, és nem merült fel, hogy társai is lettek volna.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2019-ben két mecsetet támadott meg és 51 muszlim hívőt ölt meg egy ausztrál férfi Új-Zélandon, amit élőben közvetített. A most elfogott magyar fiú két TikTok-videóban is hasonló terrortámadással fenyegetőzött a rendőrök szerint, aki ráadásul a közösségi oldalon az új-zélandi tömeggyilkos követője volt.

Már a rendőrkapitányságról vitték el a kommandósok

A fiatal a második fenyegető videóját épp azelőtt posztolta, hogy felszállt volna egy Kazincbarcikára tartó távolsági buszra, amivel a barátnőjéhez indult. Azt állította, hogy a négyórás buszos utazás után élőben közvetíti majd a támadást.

„A TEK műveleti egysége, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda Erőszakos Bűncselekmények Elleni Osztály nyomozói is azonnal a fiú nyomába eredtek” – közölte Kész-Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának kiemelt főnyomozója.

A fiút, mire a felderítők odaértek, már előállították a helyi kapitányságra. Az RTL információ szerint a fiatal halálosan megfenyegette barátnőjét, a lány megpróbált kárt tenni magában. Mentőket hívtak, a fiú előttük is tovább fenyegette a barátnőjét, ezután került a rendőrségre.

Kazincbarcikáról a TEK műveleti egysége szállította át a fiatalkorút Budapestre, a Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc úti épületébe, itt hallgatták ki kollégáim gyanúsítottként terrorcselekmény-elkövetésével fenyegetés miatt

– tette hozzá a KR NNI kiemelt főnyomozója.

A fiút ezután őrizetbe vették, azóta is rács mögött van. „A Főügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatta a fiút figyelemmel arra, hogy így biztosítható a nyomozás zavartalansága, valamint fennáll a bűnismétlés veszélye is, hiszen a fiatalkorúval szemben már más verbális agresszió miatt is indult büntetőeljárás” – fogalmazott Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.