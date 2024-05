Ezentúl nem kérhetnek pénzt a rendelők a gyorslaborokért, az orvosok szerint ez logikátlan

Mivel a napokban betiltotta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mostantól nem kérhetnek pénzt a rendelőben végzett gyorslaborvizsgálatért a háziorvosok. Egy gyermekorvos szerint ez logikátlan, mert például a nem kötelező védőoltásoknak is van beadási díja. A Magyar Orvosi Kamara a Belügyminisztériummal és az egészségbiztosítóval is egyeztet az ügyben.

A gyorslaborral pár perc alatt kiderül, hogy vírusos vagy bakteriális fertőzése van-e a betegnek – így csökken az antibiotikum-használat. Egy vizsgálat anyagköltsége 1000–1500 forint, amit eddig a szülők fizettek – mondta egy házi gyermekorvos az RTL Híradónak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő mostantól azonban betiltotta, hogy pénzt kérjen az orvos a vizsgálatért.

Schuler Zsófia házi gyermekorvos szerint finanszírozhatná az egészségbiztosító a gyorslaborvizsgálatokat, de ha erre nincs pénz, akkor azt kéri, hogy továbbra is fizethessenek a szülők, továbbá logikátlannak titulálta a döntést.

Pénzt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) díjtételi táblázata szerint is kérhet az orvos a vérvételért, de a részletekről most a Belügyminisztériummal és az egészségbiztosítóval is egyeztetnek.

A MOK álláspontja szerint amennyiben saját tulajdonú készülékkel végez vizsgálatot a rendelőjében egy háziorvos, akkor azért kérhet térítést, csak akkor nem, ha ez államilag finanszírozott és állam által kiosztott eszközzel történik – magyarázta az RTL Híradónak Keczéry Attila, a MOK elnökségi tagja.

A kamara úgy tudja, azért tiltották meg a háziorvosoknak, hogy pénzt kérjenek a vérvételért, mert sok rendelő az államtól kapott orvosi eszközöket.