Jeszenszky Géza: Nem gondoltuk, hogy olyan kormányunk lesz, amely szerint el kell foglalni Brüsszelt

Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere volt a Mélyvíz vendége a KlikkTV-n, s értékelte a jelenlegi magyar külpolitikát. Elmondása szerint még ma is érvényesnek kellene lennie a 90-es évek külpolitikai célkitűzéseinek, de Orbán Viktor teljesen szembemegy azokkal. Kritizálta a kormány oroszbarát orientációját, valamint az EU-ellenes politikáját.

Jeszenszky Géza volt külügyminiszter volt Németh Péter műsorvezető vendége a KlikkTV-ben. Az Antall-kormány külügyminisztere kijelentette, hogy a politikában és különösen a külpolitikában konszenzusra van szükség. Miniszterként is arra törekedett, hogy az ellenzéke egyetértsen vele.

Elmondása szerint Orbán Viktor tehet arról, hogy sokan, akik korábban nem értettek egyet, most egy oldalon állnak. Azok az eredmények, eszmék, amikben a rendszerváltók hittek most veszélyben vannak, sőt, talán rosszabb a helyzet. Szerinte ma is érvényes a 90-es évekbeli külpolitikai cél, vagyis a ránk erőltetett keleti irányú külpolitika helyett nyugati orientáció, a jószomszédság és a határon túli magyarok támogatása.

Elmondása szerint sem a rendszerváltáskor, sem 20 éve, az Unióhoz való csatlakozáskor nem vártuk, hogy egyszer egy olyan kormányunk lesz, akik szerint „el kell foglalnunk Brüsszelt”. Ez egy olyan kormány, amely fékezi hazánkat abban, hogy a nyugati jólét felé haladjon – vélekedik. Úgy látja, az elmúlt 14 évben az ország szekere a szakadék felé tart a kormány miatt, de szerinte még meg lehet állítani.

Orbán Viktor 1994 és 1998 élharcosa volt annak, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Unióhoz, aztán 1998 és 2002 között tárgyalt azért, hogy hazánk az Unió tagja legyen, most meg teljesen unióellenes politikát folytat.

Magyarország egy trójai faló az EU-ban

– fejtette ki véleményét Jeszenszky.

A műsorban szóba került még az ukránok uniós csatlakozásának kérdése, a kárpátaljai magyarok helyzete, a Budapest–Belgrád vasútvonal, valamint az amerikai választások is. A teljes adást alább tudja megtekinteni.