A technikumokat választják a legtöbben az általános iskola befejezése után

Az Innovációért és Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság közleményben tudatta, hogy az általános iskola elvégzése után tízből hat fiatal a szakképzést választja. Ennek okát a 2020-ban megújult szakképzési rendszerben látják, mely kedvező feltételeket biztosít a fiatalok számára. Szerintük ez is hozzájárult, hogy 2010 óta a fiatalok munkanélkülisége közel harmadára csökkent.

2024-ben is a legtöbben a technikumokat választották az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzését követően – közölte az Országos Sajtószolgálat az Innovációs és Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Közleménye alapján.

A kommüniké szerint tízből hat fiatal választja a szakképzést, ami annak is köszönhető, hogy a 2020-ban megújult szakképzési rendszer jobban felkészít a munkaerőpiaci igényekre, ösztöndíjakkal támogatja a fiatalokat, és az általános iskolai tanulmányokat befejező diákoknak már nem szakmát kell választaniuk, hanem egy érdeklődésüknek megfelelő irányt, azaz ágazatot.

A kormány célja, hogy minden munkaképes fiatalnak legyen szakmája, munkája és azért tisztességes fizetése.

Leszögezték, hogy a szakképzés átalakításának is köszönhető, hogy 2010 óta a fiatalok munkanélkülisége is közel harmadára csökkent. „A fiatalok munkavállalását külön programokkal, megélhetésüket 25 év alatt SZJA-mentességgel is támogatjuk” – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet, hogy az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A szakmai oktatás további részében a tanulók ösztöndíjat kapnak, amely tanulmányi eredményeik alapján akár a havi 59 ezer forint összeget is elérheti. A vállalati helyszínű duális képzésben részt vevő tanulók ösztöndíj helyett munkabért kapnak, mely elérheti a 168 ezer forintot is havonta. Szintén a megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás.

A tanulók vizsgaeredménytől függően 150 ezer és 300 ezer forint közötti összeget egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kaphatnak kézhez, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak.

A szakképzés népszerűségéhez hozzájárul, hogy a technikumban végzettek jelentős előnyöket, többletpontokat, kreditelismerést, valamint akár előzetes jogviszonyt is kaphatnak szakirányú felsőoktatási továbbtanulás esetén. A jelentkezők számának növekedése és a javuló tanulmányi eredmények is azt igazolják, hogy a tanulók és magyar családok számára is bevált az új szakképzési rendszer

– mondta Hankó Balázs, innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár.

Hozzátette, hogy számos korszerű szakmában – asztalos, víz-gáz-fűtés szerelő, szárazépítő – Európa-bajnokok vagyunk, a magyar szakképzés fejlesztését pedig folytatni kell, hogy Európa-bajnokból világbajnok legyen.