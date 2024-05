Tevecsikó született a Szegedi Vadasparkban, a néhány napos állat felcseperedését a látogatók is figyelemmel kísérhetik a kifutóban – közölte az intézmény a közösségi oldalán szombaton.

A tevekanca, Böbe már gyakorlott szülőként gondozza legújabb kicsinyét, amely május 1-jén jött a világra. Ahogy a többi patás állat, a tevék is fejletten születnek, és pár órásan fel tudnak állni. Most is ez történt, így az őket figyelemmel kísérő gondozóik megnyugodhattak – írta az MTI.

Kétféle teve él a földön, az egypúpú Afrikában, a kétpúpú Ázsiában. A Szegedi Vadasparkban ez utóbbi háziasított változatát tartják.

A súlyosan veszélyeztetett vad kétpúpú tevékből mára már ezernél is kevesebb egyed él a természetben: Mongólia és Északnyugat-Kína sivatagos területein. Csakúgy, mint vad őse, a háziasított teve is jól alkalmazkodott a szélsőséges időjárási viszonyokhoz, így a szélsőséges hideget és meleget, a szárazságot egyaránt jól tűri.

A kétpúpú tevék a tavaszi időszakban vedlik le a téli bundájukat, a szőrcafatok miatt sokszor betegnek gondolják őket ilyenkor a látogatók, pedig csak készülnek a nyárra.

A nőstény teve egy utódnak ad életet 13 havi vemhesség után, a csikóját egy-másfél éves koráig neveli.

A tevék a Szegedi Vadaspark látogatóinak kedvencei közé tartoznak, többször születtek már csikók az állatkertben. A csikók között akadt olyan, amely – hogy szokja az emberek közelségét – gondozója vezetésével sétákat tett a vadaspark útjain. A szegedi állatkertben az óvilági tevék mellett valamennyi dél-amerikai rokonuk is megtekinthető: a veszélyeztetett és félénk vikunya, a termetes guanakó, valamint a két háziállat, a szelíd alpaka és láma.