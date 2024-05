Szülészet nélkül maradhat Szekszárd

Már csak két nyugdíjas orvos maradt a szekszárdi szülészeten, ügyelni pedig a környékbeli kórházakból járnak át, úgyhogy egyes hírek szerint az a veszély fenyeget, hogy be kell zárni az osztályt. Míg a helyiek a döntéstől rettegnek, a kórház szerint minden flottul működik, a kormány pedig még bővítené is a szülészetet egy újabb szárnnyal. Arra viszont nem válaszoltak, hogy mikor, hol, mennyiből és miből építenék és tartanák fenn az új épületet és főleg milyen orvosokkal üzemeltetnék azt.

Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke arról is szót ejtett egy Puzsér Róberttel közös fórumbeszélgetésen, hogy a mohácsi és keszthelyi szülészet után a szekszárdi lehet a következő, amelyet be kell zárni. Állítólag olyan orvoshiány van Szekszárdon, hogy mindössze két nyugdíjas orvos viszi az osztályt főállásban, mellette pedig más vármegyékből jönnek át túlórázni kollégáik, hogy a szülészet működni tudjon – számolt be róla az ATV.

Csilivilire felújították 2022-ben vagy '21-ben a mohácsi szülészetet, majd '22-ben bezárták. Ott, ahol 4-500 édesanya szült egyébként évente, most át kell menniük a 45 kilométerre, 45–50 percre lévő Pécsre. És ez csak mohácsi, nem a kistérségnek a kis falvai. Volt olyan édesanya, akinek nem sikerült és útközben szült. Most éppen a szekszárdi, Tolna megyei megyeszékhelyen szüntetik meg a szülészetet

– mondta Magyar Péter. A helyiek is tudnak arról, ám nemigen akarják elhinni, hogy 2024-ben egy vármegyei jogú város szülészet nélkül maradhat. „Az a hír járja itt a városban, hogy bezár a szülészet, mert kettő orvos maradt, és hát tudjuk, halljuk – és gondolom, akik oda járnak, ők tapasztalják is” – nyilatkozta az egyik járókelő az ATV-nek.

„Tudjuk, hogy nagyon nagy gondok vannak a szülészettel is és a kórház több területén is” – mondta Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd ellenzéki polgármesterjelöltje. Mikor megtudta, hogy bezárhat az osztály, meg sem lepődött, hiszen mindössze két orvos van a szülészeten, egyikük már bőven túllépte a nyugdíjkorhatárt, a másikuk épphogy elérte azt. Az ügyeletet más kórházakból érkező helyettesekkel tudják csak megoldani, azt is nagy nehezen.

Nagyon kevesen vannak, ezért az egészségügyi bizottságon keresztül azonnal a megbízott főigazgatóhoz fordultunk, hogy miben tudunk segíteni, illetve mi a probléma gyökere, mit kell a városnak tenni. Jelenleg nem kaptunk még választ

– mondta Bomba Gábor. A fideszes képviselőket is kereste a híradó stábja olyan kérdésekkel, hogy valóban tervben van-e egy újabb szülészeti szárny építése (állítólag pályázati pénzből), és ha igen, akkor mikor, hol és mennyiből valósulhat meg a projekt, de ők „nem értek rá nyilatkozni”.

A kórház azt mondta, hogy a „szülészet továbbra is fogad betegeket, a térség ellátása így folyamatos”.