Ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hétvégén a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő számokat húzták ki a hatos lottó május 5-ei sorsolásakor a 18. játékhéten:

8

22

24

36

38

40

Telitalálatos szelvény nem volt. Az ötösökre (42 darab) 374 260 forintot, a négyesekre (1539 darab) 10 215 forintot, míg a hármasokra (26 472 darab) 3610 forintot fizetnek. A jövő heti várható nyeremény összege egy nyertes esetén 1,585 milliárd forint.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, szombat este az ötös lottó számait is kihúzták. Noha telitalálat itt sem született, a négytalálatos huszonkét szerencsésnek is összejött, akik 2 218 845 forintnak örülhettek.