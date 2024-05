Fideszes fellegvárba szervezett anyák napi demonstrációt a Tisza Párt

Cikkünk frissül.

15.32: Magyar Péter szerint különleges pillanatokat élnek, érzik a lendületet és a reményt arra, hogy képesek lesznek érdemi változást elérni, „az emberek döntő többségének elege van a hatalmi elit összefonódásaiból”, helyette együttműködésre, szeretetre, összekapaszkodásra és békére vágynak. A Tisza alelnöke azt ígérte, miután lezárták a múltat, újjáépíthetik az országot.

A politikus beszédében felidézte anyai nagyapja emlékeit, aki tizenegy évesen, 1945-ben, a világháború végén került Debrecenbe és lett a debreceni református kollégium diákja.

Anyák napján köszöntünk minden édesanyát, akik felnevelik, óvják és gondoskodnak vagy gondoskodtak a gyermekeinkről. Az anyák napja szóljon a jövendő édesanyákról is, és arról is, hogy akik szeretnének és akiknek akár természetes úton, akár orvosi segítséggel, vagy örökbefogadás révén megadatik, azok biztonságban, megbecsültségben vállalhassanak annyi gyermeket, ahányra vágynak

– fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve: az anyaság egyik oldala a boldogság, amit a gyermekvállalás ad, de felelősség is, „ha nem látod a biztonságot, ha nem tudsz tervezni, ha nem tudod a gyermekednek biztosítani mindazt, amit szeretnél, akkor százszor is meggondolod, hogy belevágjál. Mi az anyaság? Örök boldogság, de egyben örök aggodalom is, hogy milyen a világ, milyen az ország, ahova a gyermekünk születik”. Magyar Péter szerint az emberek nagy részében ösztönösen ott van a gyermek iránti vágy, de elfojtják magukban.

„Anyák napján a szívünk szakad meg, amikor egy olyan képre gondolunk, amikor egy átlagos, magyar nyugdíjas nagymama a boltban számolgatja a pénzét, mi telik ki belőle. Mindannyian láttunk már ilyet, láttunk már gyógyszertár előtt álló, elkeseredett időseket, akiknek nem tellett gyógyszerre. A családi pótlék összegét 2013-ban befagyasztotta az Orbán-kormány, ami az Európa-bajnok inflációnak köszönhetően gyakorlatilag elveszítette értékét” – mondta Magyar Péter.

A Tisza alelnöke úgy látja, teljesen új rendszerre lenne szükség, ahol a szociális támogatás szociális alapon ér célba, „ha a Tisza Párt bizalmat és felhatalmazást kap a magyar emberektől, a családi pótlékot azonnal a duplájára emeljük és inflációkövetővé fogjuk tenni”.

15.18: Magyar Péter azzal kezdte beszédét, hogy Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat. „Nézzétek, mennyien vagyunk, mindannyian változást szeretnénk, amit csak együtt tudunk elérni” – mondta a Tisza Párt alelnöke.

Magyar Péter úgy látja,

a kormánypropaganda azt próbálja sulykolni, hogy ti és a Tisza Párt csak egy belpesti médiahekk. Az ellenzéktől pedig 14 éve azt hallgatjuk, hogy Orbánékat ilyen körülmények között nem lehet leváltani. Hogy vidékre nem érdemes menni, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, hogy a propaganda falát nem lehet átütni. Nézzetek körül, mi a valóság?

„Árad a Tisza, Árad a Tisza” – skandálták válaszul a demonstrálók.

A politikus szerint ma az utóbbi évtizedek legnagyobb vidéki politikai demonstrációját, és a valaha volt legnagyobb anyák napi rendezvényt tartják.

15.14: Rusznák András után Rost Andrea tért vissza a színpadra, A csitári hegyek alatt népdalt énekelte.

15.12: Rusznák András színművész Ady Endre Fölszállott a páva című versét szavalta.

15.10: Kozma Éva, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület elnöke arról beszélt, „ezek az anyukák és szülők már nem csak a gyermekeink biztonságáért, egészségéért és jövőjéért küzdenek”, az akkumulátor-nagyhatalmi kérdés túlmutat a helyi kezelésen.

„Nem szigorítják, hanem egyenesen kiüresítik a sok esetben hiányosan átültetett uniós környezetvédelmi szabályokat. A kiemelt beruházássá nyilvánítással pedig egyenesen szabad utat engednek a szennyező akkumulátoripari térnyerésnek” – vélekedett Kozma Éva.

Az egyesület elnöke kitért arra is, vannak sokan, akik sejtik, vagy tudják, hogy mi történik: a kényszeriparosítás visszafordíthatatlan károkat okoz, mégis titokban támogatják őket, „mert nekünk már úgysincs vesztenivalónk”, szerinte sokan nem látják, vagy nem akarják látni a kockázatokat, ha mérgező anyagokkal kapcsolatos, jól fizető munkát vállalnak.

Kozma Éva hangsúlyozta, az egészségez való jog alkotmányos alapjog, ehhez ragaszkodnak, és nem engedik, hogy ezt kockáztassák.

Ez közügy, nincs jobboldali vagy baloldali beteg, jobboldali vagy baloldali halott

– szögezte le az egyesület elnöke.

14:50: Péter Petra Rost Andrea operaénekest hívta a színpadra, aki a Tavaszi szél vizet áraszt népdalt adta elő. Péter Petra szerint ez a dal a Tisza Párthoz kötődik, a művész pedig, aki a zenei kíséretet biztosította volna „megijedt és lemondta a fellépést”. A demonstrálók skandálásának hatására Rost Andrea újra elénekelte a népdalt, másodszorra már Magyar Péterrel az oldalán. Rost Andrea végül elénekelte a Serkenj fel, kegyes nép dalt is.

14.45: Tarr Zoltán református lelkész, európai parlamenti képviselőjelölt volt a következő felszólaló. Tarr Zoltán hangsúlyozta, jó érzés a Nagytemplom előtt lenni, sok a személyes emléke, „sokunk számára a kálvinista Rómában még mindig jó reformátusnak lenni. Ma egy egészen kivételes, tizenöt évvel ezelőtti eseményre is gondolok, ami itt történt. Itt jött létre újra a magyar református egyház, ezen a téren tartottuk azt az ünnepet, amikor újra sikerült létrehoznunk a magyarajkú református közösségek szimbolikus egységét, ezzel példát adtunk, hogy miként lehet békességgel, megértéssel, mások meg nem bántásával sebeket gyógyítani, és a búslakodás, az önsajnálat helyett közös elhatározással előre nézni”.

A református lelkész arról is beszélt, hogy tizenöt éve nem volt arra példa, hogy elmaradt volna ez az ünnepség, most mégis elmaradt, ezután Balog Zoltánról kijelentette: „Nem értjük, hogy történhetett meg az, ami megtörtént a kegyelmi ügyben, és azt sem értjük, miért ragaszkodik ennyire a püspöki tisztségéhez”.

Mondjon le

– skandálták a tüntetők.

Tarr Zoltán úgy látja, olyan utat kell bejárniuk, amit nehéz rövidebben és frappánsabban leírni, mint azt a következő mondatok teszik: „Én a megújulás egyik lehetőségét a párbeszéd beindulásában látom, mégpedig a nyilvánosságban folytatott párbeszédben, a lehető legszélesebb platformra kellene törekedni”. Ezt nem ő mondja, hanem Balog Zoltán mondta harmincöt évvel ezelőtt.

A lelkész szerint Balog Zoltán ügyében a közösség lépett: két, egymástól független bírósági keresetet nyújtottak be az egyházi bírósághoz azért, hogy elmozdítsák a püspököt. Ezt a megtisztulási vágy megjelenésének tartja.

Tarr Zoltán, akit a Kossuth téri tüntetés után bocsátottak el az egyik állami cégnél betöltött állásából, tudja, hogy mennyi megkülönböztetés vagy elbocsátás érte őket azért, mert megosztottak egy posztot, vagy kifejezték nemtetszésüket a politikai összefonódással szemben, vagy felvállaltak egy olyan szakmai véleményt, ami nem illett a rájuk erőltetett vélemények közé. „Nem vérünk kiontásával, vagy vesénk leverésével, de folyamatosan büntetnek és figyelnek mindenkit, akinek kicsit is eltér a véleménye. A boldogulás, a megélhetés, a szabad véleménynyilvánítás és a jövőkép megvonásával büntetnek mindannyiunkat” – vélekedett Tarr Zoltán.

14.35: Gerzsenyi Gabriellát Nagy Ervin követte a színpadon. A színész József Attila Mama című versét szavalta, majd boldog anyák napját kívánt.

14.25: A Tisza Párt európai parlamenti jelöltjei közül Bujdosó Andrea, Bogdán Csaba, Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga, Kulja András, Lakos Eszter, Molnár Dániel és Tarr Zoltán állt színpadra. Gerzsenyi Gabriella arról beszélt, hogy kettős szerepben áll a színpadon, egyrészt, mint gyermek, másrészt mint édesanya, sőt, unoka is, mert odafentről biztosan látja a nagymamája, „kicsit talán csóválja a fejét, kicsit eltöpreng és motyog valamit arról, hogy mibe is csöppentem, de biztos vagyok benne, hogy a mondanivalóját a következőképpen zárja: úgy csináld drága, hogy jó legyen”.

Az EP-képviselőjelölt azzal folytatta, hogy „mi mindannyian eszerint éljük az életünket. A magunk erejéből igyekszünk mindent megtenni egy jó ügy érdekében, és ha tiszta a lelkiismeretünk, akkor biztosan számíthatunk az Úr segítségére. Nagy örömmel és meghatódva állok most ezen a színpadon, Debrecen nem csupán azért kedves számomra, mert gyermekkoromban többször megfordultam itt, jártam a Nagyerdőn, az állatkertben, a sétálóutcán és itt a Nagytemplom körül, Debrecen azért is kedves számomra, mert a fiú, akibe egyetemistaként beleszerettem, itt élt Debrecenben”, ez a fiú ma a férje.

Édesanyám, aki most személyesen nem tud itt lenni, de a közvetítést nézi, eleinte kétkedve fogadta a hazánk közéletét felkavaró eseményeket. Utána enyhült a kétkedése, amikor látta, hogy valami elindult és ez engem is foglalkoztat. Nem sokkal később, amikor azt tapasztalta, hogy az egyetlen gyermeke szívvel, lélekkel, hittel vág neki egy új útnak, akkor természetesen féltő aggodalom mellett megjelent benne a szeretet, az elfogadás és a maximális támogatás

– hangsúlyozta Gerzsenyi Gabriella, hozzátéve: pontosan úgy, ahogy sok évvel ezelőtt elfogadta, hogy Brüsszelbe megy dolgozni, ugyanúgy támogatta abban a döntésében is, hogy a családjával együtt hazaköltözik Magyarországra, „mert mégiscsak ez a hazánk és a két kamasz gyermekünket itt szeretnénk felnőtté nevelni”.

14.15: Péter Petra elsőként Magyar Pétert és Ritók Nórát, az Igazgyöngy Alapítvány alapítóját hívta a színpadra. Magyar Péter azzal kezdte beszédét, hogy ne féljenek az esőtől, a Tisza áradásához sok vízre van szükség.

Nem félünk

– skandálták válaszul a tüntetők.

Magyar Péter megköszönte annak a licitálónak, aki a legtöbbet ajánlotta a Menczer Tamás által nőinek nevezett napszemüvegére, „innen is szeretném megköszönni a propagandistáknak, különösen a Megafonnak, de az összes közpénzen kitartott bértollnoknak, hogy sikerült rajtuk keresztül és a segítségükkel segíteni három nehéz sorsú Debrecen környéki családnak”. A Tisza alelnöke jelképesen átadta a hárommillió forintról szóló iratot Ritók Nórának, amit átutalnak az alapítványnak.

Ritók Nóra többek között arról beszélt, hogy az alapítványuk huszonöt éve dolgozik, nagy tapasztalata van a szegénység, a krízishelyzetek kezelésében. A támogatott családok nevét nem hozzák nyilvánosságra, legfeljebb csak a végén, „nem három, hanem háromezer család is van, akinek szüksége lenne erre a támogatásra”.

14.00: Helyszíni tudósítónk szerint eső fogadta a demonstrációra érkezőket, akik az ország több pontjáról utaztak Debrecenbe.

„Csatlakozz hozzánk egy meghitt, inspiráló délutánra, ahol az anyaság minden szépségét és kihívását ünnepeljük. Az anyaság során betöltött szerepek sokrétűségére szeretnénk rávilágítani és azokat megünnepelni. Ezen a különleges napon szeretnénk támogatást és elismerést nyújtani minden anyának, miközben hangot adunk a nőket érintő legégetőbb társadalmi problémáknak” – olvasható az esemény leírásában.

Magyar Péter a demonstráció előtt Facebook-oldalán azt írta, hogy „éjszakára kikapcsoltatták a teret mutató webkamerát, majd hajnalban suttyomban provokáló táblákat helyeztek el a lámpaoszlopokon adófizetői pénzen egy ideiglenes rendszámú daruskocsi segítségével”.

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselője, Debrecen volt polgármestere a tüntetéssel kapcsolatban lapunknak úgy fogalmazott, hogy „anyák napjára politikai demonstrációt nem szervezünk, anyák napján az anyákat kell köszönteni. Különösen abszurd, ha egy olyan ember szervez erre a napra demonstrációt, aki közismerten bántalmazó. Ezen a napon virággal kell köszönteni az anyákat, nagymamákat családi körben, még akkor is, ha épp nincsenek annyira jóban egymással”.

