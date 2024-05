„A kislányunk miatt sokkos állapotba kerültünk, mert ő is rosszul lett a hangoktól és a látványtól”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, baleset történt a Richter Flórián Cirkusz szombat délutáni előadásán, aminek következtében egy néző súlyosan megsebesült. A Flying Henríquez légtornászcsoport műsorszáma alatt történt a baleset, amikor is a 18 éves David elvétett egy mozdulatot, és a mélybe zuhant.

Ugyan védőhálót használtak, tehát az artistának nem esett baja, viszont a hálót tartó egyik oszlop a nézőtérre dőlt a terheléstől, és eltalálta az egyik vendég fejét. A balesetet szenvedett középkorú férfit életveszélyes állapotban, eszméletlenül szállították a győri kórházba.

– mesélte az RTL-nek egy anyuka, aki közelről látta a balesetet. Hozzátette, hogy tragédia is történhetett volna, mivel a kislány előtte pont szeretett volna az édesapjával helyet cserélni.

A kislányunk miatt elég sokkos állapotba kerültünk, mert ő is rosszul lett a hangoktól meg a látványtól is. Most sem igazán tértünk még magunkhoz, hogy hogy történhet meg ilyen