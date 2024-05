Szirmai Gergely: Dancsó Pétert most az zavarja, hogy más is hangoztatja a politikai véleményét

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Videómánia legfrissebb videójában Dancsó Péter szektaépítésnek nevezte David Pressman budapesti amerikai nagykövet influenszervacsoráit, és elmondta, hogy szerinte ezek a gálák nem szólnak másról, mint hogy „bújtatott politikai agitáció zajlik, és egy idő után a tartalomgyártók már maguktól viszik majd azt a narratívát, amely összhangban lesz a Pressman által képviselt országgal”.

Dancsó Péter videójában a PamKutyát is bírálta, amelyre később a duó két tagja, Osbáth Norbert és Osbáth Márk is reagált.

„Hisztérikus videó”

A Jólvanezígy legfrissebb adásában Szabó Márton és Szirmai Gergely is reagált Dancsó Péter videójára. Szirmai Gergely megjegyezte, hogy ez a jelenség „egyszerűen csak szomorú, végérvényesen nem is felháborító, dühítő vagy problémás, hanem egyszerűen csak szomorú”.

Nem akarok spoilerezni, de végérvényesen itt, amit kapunk, ez egy ilyen disszertációs diplomamunka arról, hogy Petinek milyen a világlátása, és hogy mennyire hiányzik neki egy támogató, baráti kör. Elképesztő hisztérikus videó

– mondta Szirmai Gergely. Hozzátette, hogy ez egy indulatból gyártott videó volt, ami nem lett teljesen átgondolva, amivel Szabó Márton is egyetértett.

Őszinteséget várnak Dancsó Pétertől

Szirmai Gergely kiemelte, hogy Dancsó Péter videójában egy állásfoglalás van amellett, hogy „vannak ezek a srácok, de én ezen kívülálló vagyok, és én ezért vagyok menő”. A tartalomgyártó szerint ez a fajta „gimnazista fiú hozzáállás” aláássa a videó teljes mondanivalóját, ugyanakkor azt is elmondja, hogy a videóban vannak helytálló gondolatok, például hogy oda kell figyelni a különböző politikai vélemények térnyerésére.

A műsorban hangsúlyozták, hogy nem azzal van a probléma, hogy Dancsó Péter kritikát fogalmazott meg, hanem hogy ez most rosszul sült el, mivel Szirmai Gergely szerint olyan dolgokat kritizál, amit azonnal és problémamentesen vissza lehet rá fordítani, valamint szerinte a bántási vágy is érződik benne.

Szabó Márton megjegyezte, hogy az nem kritika, ha valaki azt mondja, hogy „ez sz*r”, mivel ezzel nem nagyon lehet érdemben vitatkozni, valamint kiemelte, hogy érdekelné Dancsó Péter újabb videója a Pamkutya duó reakciójára, és szeretne őszinte videókat is látni tőle.

Szirmai Gergely szerint az is problémás, hogy Dancsó Péter bizonyos influenszereket politikai állásfoglalással gyanúsít meg, de ő maga a videójának legelején egy markánsan politikai állásfoglalást enged meg magának, tehát rögtön egy ellentmondással nyit. Szabó Márton elmondta, hogy Dancsó Péternek abban igaza van, hogy a David Pressman által meghívott Whisper Ton médiajelenlétével kapcsolatban elég sok kritika megfogalmazható, valamint azt is megérti, ha valakinek visszás, hogy az ország sorsát ilyen influencerekkel akarja megvitatni az Egyesült Államok magyarországi nagykövete.

Inkább hívjon idénymunkásokat

Szirmai Gergely szerint viszont ha David Pressman politikusokat hívott volna meg, akkor annak „illuminatív” szaga lett volna, így egy ilyen szituációban nem lehet nyerni, ugyanakkor Szabó Márton szerint lehetne, ha egyszerű dolgozó embereket hívna meg a nagykövet.

Hogyha a Pressman tényleg arra lenne igazán kíváncsi, hogy mit gondolnak az emberek ebben az országban, akkor igen, akkor elhívna mindenféle vendéglátósokat, idénymunkásokat, ami nem történik meg

– mondta Szabó Márton.

Szirmai Gergely szerint Dancsó Péter „beleőrült ebbe az egyedül vagyok a világ ellen szituációba”, és már mindenkibe belerúg, aki szembejön vele és sikeres.

A Norbiék csesztetésében meg a zenészek csesztetésében az jön le, hogy itt van egyfajta irigység, és van egyfajta erőszakos kívülállóság. Az, hogy én itt kintről üvöltök befelé, az jó. Én ettől leszek menő, és ettől leszek alfahím

– jelentette ki Szirmai Gergely, ugyanakkor hozzátette azt is, hogy fontos az az attitűd, amit Dancsó Péter megfogalmaz bizonyos témákkal kapcsolatban, de nem mindig gondolja át, amit mond.

„A politika egy nagyon szubjektív téma, amiben rengeteg ember úgy foglal állást, hogy az ő igazát akarja viszontlátni. (...) Nagyon erős Petinek a politikai véleménye, amit rendszeresen hangoztat, és most zavarja, hogy más is hangoztatja a sajátját” – mondta Szirmai Gergely.

„Felnőttek vagyunk, nem lehet így viselkedni”

A videó végén arról beszéltek, hogy Dancsó Péter nem abba az irányba indult, amilyen irány miatt régebben ők is nézték a videóit. Szót ejtettek arról is, hogy Dancsó Péter többször is durva paródiákat készített gyerekekről, amin sokan felháborodtak. Ezekkel kapcsolatban később ugyan visszakozott, de a videók máig elérhetőek a csatornáján.

Szirmai Gergely és Szabó Márton arra kérték Dancsó Pétert, hogy vállalja a felelősséget azokért a dolgokért, amiket kimondd, és ne bújjon mindig a szarkazmus mögé.

Vállald a felelősséget! Mind most már tényleg elkerülhetetlenül felnőttek vagyunk. Tudom, hogy kényelmetlen, mert egy fiatalok által dominált szakterületen dolgozunk, felnőttek vagyunk, nem lehet így viselkedni

– zárta gondolatait Szirmai Gergely.

