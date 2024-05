Nem mindennapi fotókkal üzent az érettségizőknek Orbán Viktor

„Ha mi túléltük, nektek is sikerülni fog! Hajrá, érettségizők!” – ezt írta Orbán Viktor ahhoz a videóhoz, amelyet hétfőn reggel tett közzé. a Facebook-oldalán. A felvételen nemcsak a miniszterelnök tablóképe kerül elő, hanem középiskolás fotót láthatunk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről, Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltről, Pintér Sándor belügyminiszterről, Szalay Kristóf (ma már Szalay-Bobrovniczky Kristóf) honvédelmi miniszterről, Kocsis Mátéról, a Fidesz frakcióvezetőjéről és Vitályos Eszter kormányszóvivőről is.

Orbán Viktor rendszeresen üzen az érettségizőknek, 2021-ben például azt mondta, a gimnáziumot élete legszebb évei között tartja számon.

A kormányfő mellett más politikusok sem feledkeztek meg a vizsgázó diákokról, Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta: „Egy kalappal minden érettségizőnek! Hajrá.” Hasonlóan cselekedett Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke és Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke is.

A politikusok mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is sok szerencsét kívánt a magyarérettségihez, méghozzá egy különleges kiírással.

A BKK néhány jó tanáccsal is ellátta a tanulókat, többek között a vízivás és a csokievés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Balatoni József, vagyis Jocó bácsi, az ország egyik kedvenc – és mára pályát váltott – pedagógusa pedig azt írta: „Minden érettségizőnek egy hatalmas kalappal! Minden rendben lesz, menni fog! A szülőknek csak annyi, hogy nyugi, sikerülni fog, bízzanak a gyerekekben! A pedagógusoknak pedig köszönet, hogy idáig eljuttatták a diákokat! És ahogy minden évben, most is szóljon minden autóban, fülesben, rádióban az Eye of the Tiger az érettségizőknek, mert tudjátok: Rockyk vagytok!”