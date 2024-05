A közvetítési jogokért és a nézettségért is meg kell küzdeniük a lineáris televízióknak a streaming felületekkel. A kutatások szerint a sport- és szórakoztató műsorok jövője is a streaming platformokban van. A piaci szereplők mind egyetértenek abban, hogy a felület a televíziózás egyik legpotensebb kihívójává vált.

Egyre több műfajban hódít a streaming. A felületeken a nagyjátékfilmek mellett a reality-műsorokat, díjátadókat és sportközvetítéseket is lehet követni. A kutatások, és a The Drum által megkérdezett szakértők is úgy látják, hogy a sport- és szórakoztató műsorok jövője a streaming platformokban van – írja a Media Future.

Ahogy az Index beszámolt róla, az RTL már 2022-ben bejelentette, hogy belép a streamingpiacra, és saját streamingszolgáltatást indít RTL+ néven. Emellett egy kivételes megállapodást is kötöttek az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA), így a 2024–25-ös szezontól kezdődően a következő három szezonon át, először lesz az RTL Magyarország az UEFA Bajnokok Ligája otthona. Az UEFA-tól megszerzett közvetítési jogok értelmében így az RTL Magyarország választhat majd elsőként az UEFA Bajnokok Ligája keddi és szerdai mérkőzései közül.

A piaci szereplők egyetértenek abban, hogy a streaming a tradicionális televíziózás legpotensebb kihívójává és alternatívájává vált.

A Media Futurenek négy hazai csatorna – a TV2, az RTL, a Network4 és az AMC – képviselői beszéltek arról, hogy miként befolyásolja a lineáris tévézést a streaming növekvő népszerűsége.

Szabó Balázs, az RTL vezérigazgató-helyettese a lap kérdésére elmondta, hogy RTL első és egyedülálló lesz abban, hogy az UEFA Bajnokok Ligáját az RTL+-on közvetíti.

Borsány-Gyenes Andrást, a Network4 Media Group elnökének álláspontja szerint a sport területén az a tapasztalat, hogy streaming felületen kevesebb embert ér el a tartalom, mintha a televízióba menne, és azt egészítenék ki a streamelt tartalommal.

Máté Pál, az AMC Sport- és saját gyártásért felelős alelnöke úgy látja, hogy a streamingnek és a lineáris televíziózásnak is értéke és helye van. Hozzátette, hogy a verseny miatt az árak folyamatosan növekednek, beleértve a lineáris tévé és a streaming szolgáltatások árát is.

A TV2 szintén úgy látja, hogy a streamingek új lehetőségeket teremtenek a növekedéshez. A csatorna elsőként jelent meg a magyar piacon sport streaminggel, a Spíler Extrán 2019-ben. Jelenleg a TV2Play Prémiumban érhető el bővült sporttartalmakkal.