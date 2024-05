Saját gyártású Rolls-Royce-szal érkezik Magyarországra Hszi Csin-ping

Hszi Csin-ping kínai elnök már többször találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a 2012. november 15-i hivatalba lépése óta, legutóbb 2023 októberében Pekingben. Azonban Kína vezetőjeként először jár Magyarországon.

Még 2009 októberében mint a Kínai Népköztársaság alelnöke négynapos hivatalos látogatásra utazott Budapestre. Akkor fogadta őt Sólyom László köztársasági elnök és Bajnai Gordon miniszterelnök is, ráadásul a felek tizenöt kétoldalú egyezményt is aláírtak.

A kínai elnök autója

Hszi Csin-ping egy Hongqi N701 limuzint használ, amely impozáns méreteivel és esztétikájával egyszerre parancsol tekintélyt és áraszt eleganciát − írja a Világgazdaság.

Az N701 hat méternél is hosszabb, súlya pedig legalább 3,1 tonna. A modellből összesen 50 darabot gyártottak. Részletes specifikációja titkos, de a találgatások szerint egy V12-es vagy V8-as motor hajtja, minimum 408 lóerővel. Erre szükség is van, hiszen masszív, rakétatámadást is elhárítani képes páncélzattal rendelkezik, de felszerelték vegyi támadás elleni rendszerrel is.

Értékét legalább 700 ezer dollárra, vagyis mintegy 250 millió forintra becsülik. A kínai elnök autója a francia elnöki találkozó során is megfigyelhető volt hétfőn, de az alábbi videó részletesen is bemutatja.

A kocsi kísértetiesen emlékeztet a Rolls-Royce zászlóshajójára, a Phantomra. Éppen ezért a Hongqi N701-t gyakran a kínai Rolls-Royce-ként emlegetik.

Hszi gépjárműve azonban még így is eltörpül Joe Biden amerikai elnök tíztonnás, 1,5 millió dolláros, „Beast” (Fenevad) becenevű Cadillacje mellett. A kínai elnöki autó 2022 júliusában debütált. Kereskedelemben nem kapható, ezt a típust kizárólag magas rangú kínai tisztviselők, köztük az elnök, a miniszterek és a Kommunista Párt Politikai Hivatalának tagjai használhatják, de a tulajdonukba nekik sem kerülhet.

A Hongqi a First Auto Works, egy kínai autóipari óriás márkája, amely évente több millió autót, kisteherautót, terepjárót, teherautót, buszt és egyéb személy- és haszongépjárművet gyárt.