Egyre több embert érint a demencia Magyarországon

A mozgás napja alkalmából, kifejezetten szépkorúak számára szervezett sportnapon folytatódott a Scitec Nutrition és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös kampánya, amely a mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet az időskorúak – különösen a demenciában szenvedők –életminőségének javítása érdekében.

A szellemi képességek kóros mértékű elvesztésével járó betegségben Európában több mint 7 millióan érintettek.

Az eseményt az étrend-kiegészítőket gyártó és forgalmazó nemzetközi nagyvállalat csaknem 7 millió forinttal, vitaminkészítményekkel, mozgást támogató oktatóvideóval és szemléletformáló sajtókampánnyal támogatta – áll az Indexhez eljuttatott közleményben.

Leginkább a 65 éven felülieket érinti a demencia

A demencia Magyarországon a becslések szerint 250-300 ezer, ám ha a róluk gondoskodó hozzátartozókat is beleszámoljuk, akkor megközelítőleg egymillió embert érint, amivel hosszú ideje az egyik legjelentősebb komplex társadalmi, egészségügyi és szociális probléma. Különösen a 65 éven felüliek körében gyakori, és

jóval több, mint a „felejtés betegsége”, ugyanis a személyiség megváltozásához vezet, az érzelmek és a társas képességek hanyatlásával, viselkedési zavarokkal is jár.

Az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, a gyógyszeres beavatkozások is csak enyhítik a tüneteket, a betegség előrehaladását azonban nem befolyásolják.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) országszerte 24 intézményben, megközelítőleg 2000 idős emberről gondoskodik. Az intézményeket igénybe vevők részére olyan környezetet és napi gondozást, ápolást, ellátást biztosítanak, amellyel hozzájárulnak a lakók időskorának könnyebbé, szebbé tételéhez és méltóságuk megőrzéséhez. Számos olyan idős ember él az otthonokban, aki időskori demenciával küzd.

Az aktív életmód és a mozgás fontossága

A demenciával élők mozgása korlátozottabb lehet, ezért számukra nagyon fontos az aktív életmód fenntartása és a rendszeres mozgás. Segítség lehet számukra egy speciálisan az ő szükségleteikre szabott mozgásforma, könnyű torna, akár ülőtorna is. A mozgásfejlesztő tevékenységek hozzájárulnak a testi, érzékszervi vagy értelmi hiányossággal, demenciával élő emberek meglévő mozgásfunkcióinak, fizikai erőnlétének megőrzéséhez, az egyensúlyérzés javításához.

Ennek apropóján a partnerek aktuális kampányában márkanagykövetek bevonásával időseknek, valamint demenciával élő embereknek szóló oktatóvideót készítettek, és felhívták a figyelmet a sport kiemelt szerepére az időskorúak életminőségének javításában.

A felvételen Kormos Zoltán és Kiss László, a Scitec team tagjai és jótékony márkanagykövetek, valamint a Máltai Szeretetszolgálat salgótarjáni otthonában élő Jegesy Ferencné Évike néni és Cziprok Zoltánné Ilike néni egy gyógytornász által összeállított, bárhol kivitelezhető, akár kerekesszékben is elvégezhető, nagyon egyszerű, eszköz nélküli gyakorlatsort mutatnak be, köztük egyensúlyfejlesztő és koordinációs gyakorlatokat. A torna segít az izomzat erősítésében, az egyensúly javításában és az általános jóllét és jobb közérzet fenntartásában is. A videót a Szeretetszolgálat minden idősotthonában elérhetővé teszi.

Az oktatóvideó alább megtekinthető.