Szijjártó Péter a Megafon Millenárison tartott rendezvényén azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió (EU) jelenlegi vezetése, a liberálisok az elhibázott szankciós politikával súlyos károkat okoztak Európának, az európai emberek mindennapjaiban, és mivel politikai felelősségük nyilvánvaló, „a legjobb védekezés a támadás” elve alapján a háborús pszichózist erősítik, erőltetik.

A tárcavezető elképesztőnek tartja, hogy egyes európai vezető politikusok már nukleáris fegyverek bevetéséről is beszélnek, elfelejtve, hogy ennek visszafordíthatatlan következményei lennének.

„Magyarország soha nem tett egyetlen olyan lépést sem, amely a háború eszkalálódását, elhúzódását, további emberéletek kioltását okozta volna” – fogalmazott.

Szijjártó Péter azt tartja a legfontosabbnak, hogy az európai parlamenti (EP-) voksoláson és az amerikai elnökválasztáson is jobboldali győzelem szülessen, mert – mint mondta – ez szükséges ahhoz, hogy „véget vethessünk a háborús pszichózisnak”.

A miniszter egyebek mellett arról is beszélt, hogy Magyarországnak elképesztő támadásokkal kell szembenéznie egy „olyan közösség központjából, amelynek maga is tagja”, csak azért, mert a demokratikus választásokon négyszer is kétharmados felhatalmazásban részesülő magyar jobboldal szuverenista politikát folytat, ki merte mondani, hogy az apa férfi, az anya nő, illetve azt, hogy „jogunk van eldönteni, ki jöhet be az országba, kivel kívánunk együtt élni”.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország a nemzetközi jog értelmében első biztonságos országként menedéket nyújt a háború elől menekülőknek, délen pedig védekezik a határt illegálisan átlépni akarókkal szemben.

A tárcavezető azt is hangsúlyozta, hogy annak ellenére tartják vissza az uniós forrásokat, hogy azok Magyarországnak járnak, hiszen annak előállításában a magyar emberek munkája is benne van. Ez teljes mértékben szembemegy minden jogszabállyal – fűzte hozzá.

Hozzátette, hogy a magyar gazdaságot ennek ellenére sem tudták megtörni, és kiemelte, hogy például Magyarországon még sosem dolgoztak ennyien, mint ma.

„Az elmúlt 14 év heroikus munkájával elért sikerek a magyar emberek által a kezünkbe adott eszközök nélkül nem sikerültek volna” – hangoztatta, hozzátéve: „szuverenitásunkat, függetlenségünket, nemzeti érdekeinket semmilyen támadás hatására sem adjuk fel”.

Egy politikai rendszer nem attól demokrácia, hogy a liberálisok nyernek

– mondta.

A következő időszakban is arra kell koncentrálni, hogy a szuverenitást sikerüljön megvédeni – hangsúlyozta –, mert – mint fogalmazott – ahhoz, hogy jobboldali fordulat jöjjön, megfeszített munkát kell végezni.

„Ha Brüsszelben sikerül elérni egy jobboldali fordulatot, annak nagyon súlyos következményei lesznek a liberális mainstreamre nézve, és ez nagyrészt online, az internet világában fog eldőlni” – vélekedett, a Megafon munkatársaitól pedig további megfeszített munkát kért a választási kampány hátralévő részében.