Kiadták a veszélyjelzést, viharos széllel érkezik a zivatar

Kedden megnövekszik a felhőzet, így országszerte várható eső és zápor. A HungaroMet Magyarország egész területére egyes fokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt. A villámlás mellett viharos széllökés és jégeső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.

Kedden erősen felhős, borult időszakokra kell számítani. Délutánig Magyarország északkeleti harmadán, majd délutántól a Dunántúl részein alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A nyugati szél élénk, olykor erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Az Északi-középhegységben néhány fokkal hűvösebb is lehet.

A HungaroMet Magyarország egész területére egyes fokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a zivatarok miatt. A villámlás mellett viharos széllökések és jégeső is előfordulhat. Sokfelé viharos 55 és 60 kilométer per órás széllökések is kialakulhatnak.

Kedden hidegfronti hatás várható, így fejfájás, szédülés és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. Szívproblémák, légzési nehézségek is felléphetnek, de a zivatarok környezetében az asztmatikus panaszok is felerősödhetnek – derült ki az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

