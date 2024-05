Ahogyan arról az Index is beszámolt, április 29-én, hétfőn egy 12 éves lány – B. Katalin – a bőnyi Szent István Király Általános Iskolában a szünetben megszúrta tanulótársát, Horváth Mirellát, aki súlyosan megsérült.

A hátulról szívtájékon szúrt hatodik osztályos gyermeket mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba Bőnyről. Édesapja később elmondta, hogy a huszonöt centi pengehosszúságú konyhakés átszúrta a lánya tüdejét, sok vért vesztett, de az volt a szerencséje, hogy a helikopterben volt vér – emiatt maradt életben.

Később kiderült, hogy az elkövető gyerek egy halállistát is írt, amelyen több, vele egy iskolába járó diák neve is szerepelt, köztük a megkéselt kislányé is. Azoknak a neveit, akiket a későbbiekben meg akart ölni, pirossal jelölte, akiket nem, azokét pedig zölddel.

Az elkövető lány a nyomozási bíró előtt érdemi vallomást tett az üggyel kapcsolatban, így előre kitervelten, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsították meg, és egy budapesti javítóintézetbe szállították. Letartóztatását 30 napra elrendelték.

Mirella nyolc nap után hazatérhetett a kórházból, immár az otthonában, családja körében, nyugodt körülmények között gyógyulhat tovább.

Hála Istennek már sokkal jobban vagyok, örülök, hogy végre hazatérhettem. Kétszer műtöttek meg, de igazán már fájdalmaim sincsenek, levegőt is kapok normálisan

– mondta Mirella, akivel a Blikk édesanyja társaságában tudott telefonon beszélni.

A laphoz egy fotót is eljuttattak, amelyen a hazaérkezés pillanatát örökítette meg. A kórházi koszt után a szülei tejfölös nokedlipörköltet készítettek neki, a kislány első dolga pedig az volt, hogy újra játszott a kistestvéreivel – írja a portál.

Ugyanabba az iskolába már nem szeretnék visszamenni, másik helyre akarok járni. Tudom, hogy Katát már eltávolították onnan és már nem tudna nekem ártani, de félek, hogy a traumák újra előjönnek. Három emberre emlékszem, hogy a támadás idején bent tartózkodtak a teremben, de kiderült, hogy heten voltak. Miután megtörtént, sokkos állapotba kerültem, fel sem fogtam, mi történt. Csak a kórházban tudtam meg, hogy megkéseltek

– mesélte a megtámadott gyermek, akinek fogalma sincs arról, hogy miért válhatott célponttá.

Mindig nagyon visszahúzódó volt Kata, én ugyan próbáltam hozzá közeledni és kommunikálni vele, de nem jártam sikerrel. Csak egy lány volt az osztályban, akivel állandóan barátkozott. A családi problémáiról ugyan tudtunk, de arról fogalmunk sem volt, hogy egy ekkora késsel jár iskolába. Katáról ilyet soha nem gondoltunk volna. Nem is értem, mégis hogy tehetett ilyet…

– tette hozzá a lány.

Mirella elmondta, már a hazaérkezése napján beszélt osztályfőnökével, aki az egész osztályt elviszi hozzá a jövő héten. Társai aggódnak a lányért, levelet írtak neki, amit találkozásukkor személyesen olvasnak fel. Édesanyja tisztára szeretné mosni a megtámadott kislány nevét, kijelentette: a lánya sosem bántotta és nem csinált semmi rosszat Katalinnal – írja a Blikk. „Az igazgatónő végig ott volt mellette, ő segített Mirellának életben maradni azzal, hogy a ruhájával leszorította a sebét, amiért hálásak vagyunk neki” – tette hozzá Mariann, Mirella édesanyja.