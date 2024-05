A kereszténység elterjedése és Hunyadi Mátyás is téma a történelemérettségin

Szerdán kilenc órakor kezdetét vette a történelemérettségi, amely több változást is tartogat a korábbi évekhez képest. Kövesse az átalakított vizsga feladatait és megoldásait az Indexen!

9:10

Kereszténység elterjedése és Hunyadi Mátyás – ilyen témakörök szerepelnek a töriérettségi első részében.

9:00

Ezekben a pillanatokban mintegy 75 ezer tanulónak osztották ki a történelemérettségit, akik idén az új 2020-as NAT alapján adhatnak számot a tudásukról emelt és középszinten. Bár a témakörök változtak, de a vizsga szerkezete ugyanaz maradt: vagyis mind emelt, mind pedig középszinten két részből áll a feladatsor – világított rá cikkében az Eduline.

Középszinten az első részben rövid feladatokra kell válaszolni, míg a második részben esszéket kell írni. Erre összesen 180 perce lesz a vizsgázóknak, a négy esszéfeladat közül kettőt választhatnak a diákok: egy egyetemes történelemre vonatkozó rövidet és egy magyar történelemmel foglalkozó hosszút

– világított rá a portál. A választás során a diákoknak arra is figyelniük kell, hogy az egyik esszé az ókortól 1849-ig tartó időszakhoz kapcsolódjon, a másik pedig 1849 utánihoz. Hogy melyik témákat fejtik ki részletesen, azt a feladatlapon egyértelműen jelölniük kell.

A középszintű feladatsorra az érettségizőknek összesen 180 perce lesz. Középszinten az első részre és a második részre is 50-50 pontot lehet szerezni.

Egy új korszak kezdődött

Folytatódik a 2023/2024-es tanév tavaszi érettségi időszakának kötelező része. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából vizsgáztak a diákok, ma pedig a történelemtudásukról adhatnak számot. Az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatása szerint ebből a tantárgyból középszinten 68 802, emelt szinten 7679 tanuló bizonyíthat.

Mint arról korábban beszámoltunk: a 2024-es tavaszi érettségi időszak egy új korszak kezdetének is tekinthető, most ugyanis már azok számára is elérkezett a legfontosabb középiskolai megméretés, akik 2020-ban az új Nemzeti alaptanterv szerint kezdték meg a tanulmányaikat.

Ennek fényében a magyarérettségi és a matematikaérettségi is tartogatott újdonságokat, és nem lesz ez másképp a történelemérettségivel sem.

Megosztó az új történelemérettségi

Az új matematikaérettségihez hasonlóan az új történelemérettséginél is inkább a témakörök változtak, a szerkezet, illetve a feladatok típusa nem tér el a korábbiaktól.

Az átalakított követelményrendszer a korábbiakban kapott hideget és meleget is. A Történelemtanárok Egylete egy korábbi közleményében több évtizedes visszalépésről beszélt.

Kifogásoljuk a politikatörténeti témák arányának növelését, mivel ez ellentétes a korszerű történelemtanítás trendjével, egyszersmind az életmódtörténet visszaszorulása megnehezíti a múltban élt emberek életének megismerését, megértését

– írták, hozzátéve, hogy a módosítások nyomán csökken a társadalom-, életmód- és gazdaság-, és így nő az eszme- és vallástörténet aránya az eddigi 10 százalékról 17–23 százalékra.

Egy másik szakmai szervezet ugyanakkor pozitív fejleményekről beszélt, a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete állásfoglalásában többek között azt írta:

„A kompetenciák megfogalmazása tömörebbé, egyértelműbbé, jobban alkalmazhatóvá vált, ami segítheti az érettségi vizsgára való felkészülést. Emellett örvendetes, hogy az emelt és középszint közötti kisebb átfedések megszűntek” – mutattak rá.

A középszintű érettségi lexikális követelménye egyébként továbbra is megegyezik a kerettantervben szereplő adatokkal, emelt szinten ugyanakkor az azon felüli, külön adatbázisban szereplő eseményekkel, időpontokkal, személyekkel és fogalmakkal is tisztában kell lenni.

