Pottyondy Edina: Megpróbálunk valamennyit jóvá tenni az elkövetett bűnökből a kormány helyett

Pottyondy Edina humorista és tartalomgyártó szerdán a közösségi médiában számolt be arról, hogy az Odakint most szörnyek járnak elnevezésű gyermekvédelmi tüntetésen és azután összegyűjtött 219 millió forint már olyan hatalmas összeg, hogy elkölteni sem egyszerű. Azt is megjegyezte, hogy már megvan három lakás és az áldozatoknak segítő két szociális munkás is.