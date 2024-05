Halálos tűzeset történt Szolnokon

Mukics Dániel azt írta, csütörtökön kora délután érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez arról, hogy Szolnokon kigyulladt egy lakóház – adta hírül az MTI. A Törteli utcában lévő romos családi házhoz három járművel vonultak ki a tűzoltók. A 60 négyzetméteres, egyszintes családi ház teljes terjedelmében égett, az épület tetőszerkezete is lángolt, sőt be is omlott. A ház udvarán felhalmozott lomok háromszáz négyzetméteren égtek, a tűz még a szomszéd telken lévő, öt négyzetméteres tűzifatárolóra is átterjedt – ismertette a tűzoltó alezredes.

A tűz keletkezési okának feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít. A szóvivő kitért arra, hogy a lakástüzek tíz százaléka hozható összefüggésbe szeméttel, általában a házban vagy a kertben felhalmozott lomok miatt keletkezik tűz.

Az épületben és környékén lévő hulladék nemcsak a tűz keletkezésének veszélyét növeli, hanem a menekülés lehetőségét is rontja – írta Mukics Dániel, hozzátéve, hogy otthonunk tisztán tartása tűzvédelmi szempontból is fontos.