Volt, aki örült, volt, aki rendőrt hívott, amikor budapesti kínaiakat kérdeztünk Hszi Csin-pingről

A 2022-es népszámlálás adatai szerint 18 154 kínai állampolgárságú személy él Magyarországon. Számuk a legutóbbi felmérés óta megkétszereződött. De vajon mit gondolnak arról, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök Magyarországra látogat? Mi a véleményük a kínai–magyar kapcsolatokról? Az ezekről a kérdésekről alkotott véleményeknek, gondolatoknak egy villámriport keretében próbáltunk utánajárni.

Első utunk értelemszerűen – és ahogy végül világossá vált, teljesen értelmetlenül – a Józsefvárosi (kínai) Piacra vezetett, ahol először egy segítőkész vietnámi árustól kaptunk gyors, de lényegre törő útbaigazítást arról, hogy a komplexum mely részén találjuk pontosan a zömében kínaiak által tulajdonolt üzleteket. Miközben a nyelvi nehézségek feloldásának lehetséges módszereit vettem számításba, fotóriporter kollégám pedig pár képet szeretett volna készíteni olvasóink számára az egyébként szemerkélő esőben is szemet gyönyörködtető utcaképről, az egyik árus hangos, kétségkívül ideges kiáltására lettünk figyelmesek.

No fotó, f*szom, rendőrség!

– idézzük hajszálpontosan az úriembert.

A piacon megkérdezett kínai árusok egyáltalán nem akartak válaszolni az Index kérdéseire. Amikor Hszi Csin-ping elnök látogatása szóba került, még azokat a magyar szavakat is villámgyorsan elfelejtették, amiket egy korábbi pillanatban tökéletesen értettek. Sokkal jobban örültek volna, ha cipők vagy egyéb termékek méreteiről, színváltozatairól kérdezzük őket. Végül a piac egyik magyar származású munkavállalójától kaptunk teljes körű tájékoztatást.

„Körülbelül a hatvan százalékuk már nagyon régóta itt él, dolgozik, jól is beszélnek magyarul, de ilyen kérdésekben nem fognak megnyilvánulni neked. Szerintem nem is érdekli őket a politika” – fogalmazott.

Mind a két nép egészségére váljék

A kezdeti sikertelenség után a Kínai Panda Masszázsszalon felé vettük az irányt, ahol rögvest kellemes illatokat árasztó zöld teával kínáltak minket. A magyar származású recepciós németül magyarázta el a masszőz hölgynek, hogy valójában mi járatban vagyunk. Majd a masszőz hölgy pedig kínaiul adta elő a történetet a szalon láthatóan interjúra kész tulajdonosának. Az interjú modern, kifogástalanul működő fordítógép segítségével jöhetett létre.

Európában nem igazán ismerik a kínai masszázsfajtákat, nincsenek tisztában a meridiánok fogalmával, de egyre több a magyar származású törzsvendégünk, akik nagyon barátságosak velünk. Mi a masszázs által közvetítjük a kínai kultúrát, felmutatjuk, hogy milyen fontos az egészséges test. Nekünk csak jó tapasztalataink vannak Magyarországgal és a magyarokkal. Nagyon szépen köszönöm az itt élő kínaiak nevében is, hogy Orbán Viktor meghívta Budapestre a kínai elnököt

– mondta a szalon tulajdonosa, hozzátéve, hogy azt kívánja, sikeresek legyenek a tárgyalások, mert azzal Kína és Magyarország is csak jól járhat. Úgy véli, hogy Magyarország gyönyörű és kiválóan alkalmas arra, hogy az itt élni akaró kínaiak a többségi társadalommal kiegyezve, békében élhessenek.

A szalon vezetője elmondta, hogy az általa olvasott kínai lapok is beszámoltak Hszi Csin-ping érkezéséről, és követni fogja az új fejleményeket. A masszőr hölgy is nagyon örült az államfő érkezésének, olajtól csillogó ujjaival mutatta a jelet, hogy milyen remek, és már rohant is vissza kifejezetten türelmes pácienséhez.

Reméljük, hogy mind a két népet egészségessé és naggyá teszi ez a látogatás. Ez igazán szép lenne

– mondta a tulaj.

Arról, hogy milyen belpolitikai folyamatok zajlanak Kínában, illetve jó elnök-e Hszi Csin-ping, már nem akart beszélni. „Remélem, mindenki jól van, boldog és boldog lesz Magyarországon és Kínában egyaránt” – zárta a beszélgetést diplomatikusan, majd határtalan kedvességgel a kezünkbe nyomot egy pandás kulcstartót, valamint egy rózsaszín figurás darabot is, amiről először azt gondoltuk, hogy egy nagyon apró kutya nyakörveként is megállná a helyét.

„Jöjjön, üdvözöljük, very big welcome”

Az Üllői úti Jia Le Kínai büfé szívélyes pultosa nem tudta, hogy Hszi Csin-ping Magyarországra látogat, ezért nem szívesen kommentálta az elnöki vizitet, de amikor megtudta, sejtelmesen mosolygott és megkérdezte, hogy mit akarunk enni.

A Spicy Fish étterem dolgozói szerint a kínai szakácsok örömkönnyekben törtek ki, amikor megtudták, hogy a Kommunista párt főtitkára Budapestre érkezik. A kínai államfő az egyik legnagyobb ikonjuk.

Ezt azt jelenti a kínai–magyar kapcsolatokra nézve, hogy minden a legnagyobb rendben lesz

– mondták.

„Jöjjön, üdvözöljük, very big welcome” – kommentálták félszeg mosollyal a hírt a Wang mester által fémjelzett Biang Astoriában, hogy a világ egyik legmeghatározóbb politikusa hamarosan érkezik.

