Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nem látszik a kiút, újjáépítettük a védelmi ipart

Jelenleg még a magyar GDP-nek csak egy alacsony hányadát adja a védelmi ipar, ez azonban hamarosan megváltozhat – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Hungarian Defense Industry Summit hadiipari konferencián, írja az Economx. A miniszter szerint a védelmi ipar felértékelődése globális trend, a magyar kormány is kiemelt figyelmet fordít az ilyen fejlesztésekre, amit jól mutat, hogy Magyarország elérte a 2 százalékos védelmi kiadási küszöböt, ami megfelel a NATO előírásainak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, természetes, hogy a védelmi szektor reflektorfénybe került, hiszen

a világban több mint két éve háborús idők vannak, amiből egyelőre nem látszik kiút, a magyar kormány elsődleges célja azonban továbbra is a béke.

A honvédelmi miniszter kitért arra, hogy Magyarország jó időben és megfelelő stratégia mentén kezdte újraépíteni védelmi iparát. Jelenleg a magyar GDP-nek csak egy kisebb hányadát adja a védelmi ipar, azonban vannak a szemünk előtt sikeres nemzetközi példák, amelyeket érdemes követni.

Változó geopolitikai rend

A konferencián Fellegi Tamás, az EuroAtlantic Zrt. alapítója közölte, hogy jelenleg a geopolitikai rend változóban van, amit rendkívüli háborús idők igazolnak Ukrajnától Izraelig. Szerinte Magyarország mellett az Európai Unió is felismerte, hogy a stratégiai célok és a biztonság növelésének érdekében ösztönözni kell a további befektetéseket a szektorban.

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese, a KFOR első magyar parancsnoka pedig azt mondta, Magyarországot elsősorban keletről és délről érheti fenyegetés, és kiemelte a NATO-követelmények figyelembevételével való fejlesztés fontosságát. Mint mondta, 2028–2030-ra egy gépesített lövészdandár kialakítását vállaltuk, emellett a tervek között szerepel még két további dandár létrehozása is.

Sárhegyi István, a 4iG Space and Technology Zrt. megbízott vezérigazgatója arról beszélt, hogy az űripar egyre olcsóbbá válik, és a kis- és középhatalmak is be tudnak már lépni a piacra. Palkovics László volt technológiai és innovációs miniszter, az N7 Holding vezetője elmondta, a magyar kormánynak 2016 óta deklarált célja, hogy ne csak bevásároljon a védelmi ipari eszközökből, hanem saját kapacitásokat is építsen. Ezzel a magyar hadsereg már a kutatás-fejlesztési fázisban bekapcsolódhat a gyártási folyamatokba.

Fellegi Áron, az EuroAtlantic Zrt. alelnöke szerint az új együttműködéseken keresztül közösen járulhatnak hozzá a hazai védelmi ipar erősítéséhez. Bánfalvi Levente kül- és biztonságpolitikai képviselő, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet pedig azt mondta, jelenleg két kihívással szembesülünk: az egyik az európai védelmi ipar fejlesztése, a másik az európai védelmi ipar fragmentációjának csökkentése.

„Ne más kormányozzon!”

A Magyar Honvédség teljes átalakítása zajlik, ugyanis 21. századi, NATO-kompatibilis, világszínvonalú haderő épül haditechnikai értelemben, amelyben kultúra- és szemléletváltás is zajlik – erről csütörtökön beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton. A miniszter elmondta, hogy az országban öt helyen jöttek létre honvédelmi sportközpontok, és már 149 iskolában zajlik a haderőfejlesztés egyik legsikeresebb programja, a Honvéd Kadét Program oktatása, így 9500 fiatal ismerkedik a katonai alapismeretekkel.

„A magyar huszár lelke ma is él, itt él a katonai pályát választó magyar fiatalokban, minden hivatásos és tartalékos katonában, csak a technika, a környezet változott körülöttünk” – ezt pedig pénteken mondta a miniszter Karcagon. Non alius regit, azaz nem más kormányoz. Ez volt ez felírva annak a zászlónak az egyik oldalára, amely alatt Fabriczy Kováts Mihály, Karcag város szülötte harcolt – idézte fel a miniszter az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt magyar huszárezredes születésének 300. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, koszorúzáson, hozzátéve: aktuális ez a mondat ma is, az önkormányzati és főleg az európai uniós választások előtt.

Ne más kormányozzon! Én így fordítom magamnak ezt, ennek az aktualitását nem hagyhatjuk figyelmen kívül

– emelte ki. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: Fabriczy Kováts Mihály 16 évesen huszárnak állt, több nemzet haderejében szolgált. Abban a korban tehette nemzetünket és fegyvernemünket világhíressé, amikor fénykorát élte ez a harcmodor, Európa és Amerika harctereire is el tudta vinni a magyarság hírét.