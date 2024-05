Deutsch Tamás is ott lesz a köztévés vitán

Dobrev Klára, a DK–MSZP–Párbeszéd EP-listavezetője számolt be arról pénteken, hogy az MTVA nyilvános vitát szervez az EP-választáshoz kapcsolódóan. Időközben már több párt EP-listavezetője is jelezte, hogy ott lesz a vitán, most Deutsch Tamás is üzent.