Gyárfás Tamás ügyvédje: Hamarosan kiderülhet az igazság a Fenyő-gyilkosság ügyében

A Fővárosi Törvényszék súlyosabb büntetést kért Gyárfás Tamásra, valamint kezdeményezték a letartóztatását is. Zamecsnik Péter, a vádlott ügyvédje pénteken az ATV Egyenes Beszéd műsorában beszélt arról, hogy nem lepte meg az ügyészség döntése.

Megjegyezte, hogy az ügyészségnek arra a kérdésre kellene felelnie, hogy miért kezdeményezték Gyárfás Tamás letartóztatását. Az ügyvéd felidézte, hogy az ügyészség indoklása alapján egy „vagyonosabb emberről van szó, ezért biztos elszökne”. Mint mondta, Gyárfás Tamásnak már annyi szökési lehetősége lett volna, „mint égen a csillag”, de mégsem tette meg, így szerinte alaptalan volt az ügyészség megállapítása.

Zamecsnik Péter úgy látja, hogy a Fenyő-gyilkosság ügyében rettentő téves ítélet született. Az ügyvéd szerint a bíróság két, időben térben és tárgyban teljesen eltérő beszélgetésből összemosott egy harmadikat, „ami nincs”, és amelyre a fő bizonyítékot is alapozzák. Gyárfás Tamás ügyvédje már korábban is úgy vélte, hogy szerinte a valódi felelős nem a védence, hiszen rajta kívül még több ember neve is felmerült a nyomozás kezdetekor. Az ügyvéd februárban még azt állította, hogy a teljes igazság valószínűleg sosem derül ki, ám nemrég olyan információk kerültek a birtokába, amelyek bizakodásra adnak okot.

Olyan információk jutottak el hozzám, amik alapján lehet, hogy ki fog derülni. Erről most hadd ne mondjak többet, mert nem szeretném lelőni ezt a poént

– válaszolta a műsorvezető kérdésére Zamecsnik.

Megjegyezte, hogy egy privát nyomozás segítségével sikerült találniuk egy szálat, ami elvezethet a valódi felbujtóhoz. Az ügyvéd megerősítette, hogy ez akár egy új bizonyíték is lehet.

Rengeteg a kérdőjel a Fenyő-gyilkosság ügyében

A Fővárosi Törvényszék február 8-án hozta meg az elsőfokú ítéletét, ahol Gyárfás Tamást hét év, míg Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte.

Az ügyészség szerint Gyárfás Tamás és Fenyő János között az 1990-es évek közepétől üzleti vita, hatalmi harc és erős személyes ellentét alakult ki. A vádirat szerint Gyárfás 1997-ben elhatározta, hogy megöleti Fenyőt. Emiatt 1997 szeptemberében megbízta Tasnádi Pétert, hogy ölesse meg vetélytársát. Tasnádi Péter a megbízást 12 millió forintért vállalta, azonban miután átvett 6 millió forint előleget, nem teljesítette a feladatot. A vád szerint Gyárfás Tamás megbízta Portik Tamást, akit 1994 óta ismert, hogy ölesse meg Fenyő Jánost. Portik a feladatot Jozef Rohácnak adta ki, aki végrehajtotta a gyilkosságot.