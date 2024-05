Igazi kirándulós hétvége várható

Szombaton a gomoly-, és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Észak felől estétől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Délutántól délnyugaton, estétől északkeleten zápor már nem kizárt. Az északias szél többnyire mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

A HungaroMet azt írta, kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint szombaton is érdemes lesz sok időt a szabadban tölteni. A hűvös reggelt követő gyors délelőtti melegedés viszont megterhelő lehet sokak számára, keringési problémák, szédülés és rosszullét is jelentkezhet.

Emellett migrén, fáradékonyság is kialakulhat. Északon gyenge kettősfronti hatás okozhat panaszokat a fokozottan érzékenyek számára. 11 és 15 óra között az UV-sugárzás erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Vasárnap is sok napsütés várható, de főleg délelőtt kialakulhatnak elszórt jelleggel záporok, zivatarok, a csapadék egyre inkább a déli és nyugati területekre korlátozódik. Többfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödik az északi szél. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Délután általában 20 és 24 fok valószínű, ugyanakkor északkeleten kevéssel 20 fok alatt maradhat a csúcsérték.

