Nagy Feró: Most már lehetek lány is, ez marha jó, lehetne Franciskának hívni

„Úgy gondolom, hogy eleve egy elhibázott dolog, amit csinál. Nekünk, úgynevezett jobboldaliaknak nem nagyon árt, nem tud ártani. Úgy érzem, hogy ő a baloldalról szedte össze a csalódott embereket” – fogalmazott Magyar Péterrel kapcsolatban Nagy Feró a hirado.hu-nak.

A zenész a főpolgármester-választásról elmondta, Karácsony Gergely nem csinált olyat, amire azt mondaná, hogy erre várt, ezért Szentkirályi Alexandrára szavazna.

Nagy Feró arról is beszélt, hogy nem a magyar, hanem az európai rendszerrel van baja, megjegyezte: „Most már lehetek lány is, ha akarok, ez marha jó”, sőt akár őt is lehetne Franciskának hívni, de ezzel nem tudna több kenyeret adni az unokáinak.

A Beatrice frontembere úgy látja, „nem kilépni kell az unióból, hanem elfoglalni Brüsszelt”, lázadni kell, „elmondani, hogy ne hülyüljünk már meg. A fiú, az fiú, a lány, az lány”.