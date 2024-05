Lövöldözés volt a XIII. kerületben: baseball ütőkkel és airsoft-fegyverrel támadtak rá egy férfira

Sokan ordibálásra, káromkodásra és lövések hangjára riadtak fel a XIII. kerületi Szabolcs utcában lakók csütörtök hajnalban. A Tények szerint

egy ötfős banda tagjai baseball ütőkkel és egy airsoft fegyverrel támadtak rá egy férfira.

Azt nem tudni, hogy az összetűzés hátterében milyen indíték állt. Az esetről videó is készült.

A Tények szerint a bandatagok már egy boxerrel meg is sebesítették az áldozatot, aki egy kocsival próbált elmenekülni tőlük. Az egyik helyi lakos azt mondta a csatornának, hogy a támadók be voltak drogozva, és hírhedtek, ismerik őket az utcában. A balhé állítólag csaknem másfél óráig, éjféltől nagyjából fél 2-ig tartott, és több lövés is eldördült.

Akkorát szólt ez a gumilövedék, hogy nem vagyok egy félős ember, se olyan vékony. Kiugrottam az ágyból

– tette hozzá az egyik helyi lakos. „Ez rémes volt. Még most is a hatása alatt vagyok, mert egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok egy mai darab, de erre nem számítottam” – mondta egy másik környékbeli lakos a Tényeknek.

Többen is segítséget kértek, hívták a 112-t. A lakók azt mondták, hogy egyre zűrösebb a környék, sokszor kell rendőrt hívni az utcába. Végül a rendőrök több kocsival is a helyszínre érkeztek, és mindenkit bevittek a kapitányságra.

Az öt férfit gyanúsítottként hallgatták ki, a gumilövedékes fegyvert pedig lefoglalták.

Az áldozatnak nyolc napon belül gyógyuló sérülése lett. A támadóknak csoportos garázdaság bűntette miatt kell felelnie, később, ha vádat emelnek ellenük és elítélik őket akár három évre is börtönbe kerülhetnek – közölte a Tények.