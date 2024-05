Megrázó hírek érkeztek Karsai Dániel állapotáról

Karsai Dániel otthonában járt nemrég a Heti Napló Sváby Andrással stábja. Az ATV riportere, Török Réka a találkozóról elmondta, hogy rövid idő alatt rengeteget romlott az alkotmányjogász állapota.

Felidézte, hogy néhány héttel ezelőtt még egy kerekesszékben ülve fogadta őt Karsai Dániel. Mint mondta, lassan beszélt, de minden szavát értette, emellett a fejét és karjait is képes volt valamennyire mozgatni. Az ATV riportere a Naphíre kérdésére elmondta, hogy Karsai Dániel jelenleg olyan rossz állapotban van, hogy már az ágyából sem tud kikelni, és a beszéd is egyre nehezebben megy neki.

A lehetőségekhez képest még mindig aránylag jól vagyok, de az nagyon bosszantó, hogy a kommunikációs képességeim egyre rosszabbak. Nagy szó, ha ki tudok menni az utcára. A lényegre kell koncentrálni, hogy minél értelmesebben töltsem el a hátralévő időt

– fejtette ki az alkotmányjogász, hozzátéve, hogy nagyjából mindent elrendezett már maga körül.

Ahogy az Index beszámolt róla, Karsai Dániel nemrég levélben fordult kegyelmi kéréssel Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz. A gyógyíthatatlan izomsorvadásban szenvedő alkotmányjogász elárulta, hogy a köztársasági elnök még nem válaszolt neki, de a strasbourgi bíróság döntésében jobban bízik.

A Heti Napló Sváby Andrással című műsor vasárnap este lesz látható az ATV-n.

Karsai Dániel az aktív eutanázia legalizálásáért küzd

Karsai Dániel az ALS nevű halálos és gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenved, így nem tartja helyénvalónak, hogy a magyar állam nem engedélyezi az aktív eutanáziát. Az alkotmányjogász aktívan küzd, hogy Magyarországon is legalizálják az egészségügyi beavatkozást.

Az ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, a magyar kormány azonban ellenkérelmet nyújtott be a strasbourgi bírósághoz. A Momentum korábban népszavazást is kezdeményezett az alkotmányjogásszal a Nemzeti Választási Bizottságnál. Karsai Dániel az eutanáziával kapcsolatban nyilvános vitára hívta Fabiny Tamás evangélikus és Balog Zoltán református püspököt, valamint Kósa Lajost is.

Karsai Dániel életét és a magyarországi eutanázia bevezetéséért vívott harcát az Index is bemutatta egy korábbi cikkében. A jogász végzettségű férfit a 100 legjobb magyar ügyvéd közé sorolták, aki ezenfelül aktív sportoló volt, a túrázás és a futball mellett tizenegy éven át gyakorolta a dzsúdzsucu nevű küzdősportot is. A betegség első tüneteit 2021 júliusában észlelte.

Karsai Dániel állapota az utóbbi időben rohamosan romlani kezdett. Április végén a Népszavának azt mondta, annyira még nincs rossz állapotban, hogy most élne az aktív eutanázia lehetőségével, ha ez engedélyezett lenne. Szerinte még nem jött el az a pont, amikor az élete puszta létezéssé degradálódott volna, és még mindig hisz abban, hogy megéli, dönthessen a haláláról. Testvére, Karsai Péter májusban ismertette a legfrissebb fejleményeket, megerősítve: Karsai Dániel mindenképpen el szeretné kerülni, hogy lélegeztetőgépre kerüljön.