Tompos Márton, a Momentum alelnöke a kínai sajtó alapján vasárnap közölte, hogy mi is volt pontosan az a kínaiakkal kötött 18 megállapodás, amelyről Szijjártó Péter külügyminiszter beszélt csütörtökön. A politikus szerint „nonszensz, hogy ezt a kínai sajtóból kell megtudnunk”.

Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Hszi Csin-ping kínai elnök közös sajtótájékoztatója után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be csütörtökön a két ország között született megállapodások részleteit, amelyekről itt írtunk. Hogy egész pontosan mi volt az a 18 megállapodás, amit aláírtak, a külügyminiszter nem közölte, ám most a Momentum a kínai sajtó alapján összeszedte mindet.

Tompos Márton, a Momentum alelnöke szerint ugyanakkor

nonszensz, hogy ezt a kínai sajtóból kell megtudnunk. Az a minimum, hogy a kormány tájékoztatja az embereket egy ilyen horderejű ügyről, ezért a külügyi bizottságban kezdeményeztem Szijjártó Péter rendkívüli meghallgatását!

Közösségi oldalán megjegyezte, hogy a megállapodások kínai szempontból is jelentősek, „ezért is titulálták Magyarországot »négy évszakos« (all weather) partnernek”. Mint írta, Magyarország a hatodik ilyen ország, előttünk csak Pakisztán, Belarusz, Etiópia, Venezuela és Üzbegisztán kapta meg „ezt a kétes címet”.

A kínai sajtó szerint született egy közös nyilatkozat a két ország között: „Közös nyilatkozat a Kínai Népköztársaság és Magyarország között egy »minden időjárást« átfogó stratégiai partnerség létrehozásáról egy új korszakért”. A közös nyilatkozat szövege itt található.

A felek által aláírt vagy elfogadott együttműködési dokumentumok az alábbiak. Tompos Márton megjegyezte, hogy minden kínairól lett magyarra fordítva.