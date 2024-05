Hat férfi összeszólalkozott valamin, majd verekedni kezdtek az Örs vezér terén szombat délután. A verekedés azonban drámai fordulatot vett, amikor az egyik férfi kést rántott és megszúrta egyik ellenfelét. A Tények beszámolója szerint a vért látva többen pánikba estek és elmenekültek, végül összesen három sérült került kórházba.

Az eddigi információk szerint a HÉV-megállóban két háromfős társaság esett egymásnak. A környékbeliek először az ordibálásra figyeltek fel, de a vérző férfit látva észlelték, hogy nagy baj van.

Tiszta véres volt a mellkasa, gondoltuk, hogy vagy annyira megverték, hogy vérzik mindenhol, vagy pedig lehetséges, hogy megszúrták. Így utólag hallottam is, hogy ez történhetett

– mondta az egyik szemtanú a Tényeknek.

A csatorna szerint a helyszínen óriási pánik tört ki. Látva, hogy a megkéselt férfi erősen vérzik, többen is mentőt hívtak. Két járőrkocsi és több mentőautó is érkezett a helyszínre.

A támadás után az elkövetők elmenekültek a helyszínről. A rendőrség arra gyanakodott, hogy valamelyik HÉV-szerelvénnyel mehettek el, ezért több járatot is visszatartottak, és olyan is volt, amit menet közben állítottak meg, hogy átvizsgálják azokat. Ezzel egy időben máshol is nagy erőkkel kutattak az elkövetők után.

Az egyenruhások végül fél órán belül a Csertő utcában, Budapest XIV. kerületében fogták el a három támadót.

Ellenük súlyos testi sértés kísérlete, illetve csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult büntetőeljárás. A verekedés közben megsérült a megkéselt férfi két társa is, mindhármukat kórházba kellett vinni.

Azt, hogy a két társaság min veszhetett össze, egyelőre nem tudni. A rendőrség kezdeményezte a támadók letartóztatását, sorsukról napokon belül dönt majd a bíróság.