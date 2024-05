Csoportos létszámleépítést hajtottak végre az Állami Számvevőszéknél

Az Állami Számvevőszéken (ÁSZ) átszervezések történtek, a korábban 11 fős sajtófőosztály négy dolgozójától váltak meg, és csere volt a fővárosi önkormányzat zárszámadásának ellenőrzését végző igazgatóság vezetői posztján is, azóta pedig kiderült, hogy ezzel a változásoknak messze nincs vége, az ÁSZ csoportos létszámleépítést jelentett be május elsejei hatállyal – írja a 24.hu.

A portál szerint a szervezet honlapján április 24-én megjelent közleményben a lépést a működés hatékonyabbá és takarékosabbá tételével, az adatalapú, a digitalizáció eszköztárát is felhasználó, felügyeleti jellegű intézmény kialakításával indokolták: „az ÁSZ elnöke szervezeti egységenként áttekintette a meglévő státuszokat és munkaköröket, majd az intézmény költségvetésének fenntarthatósága, gazdálkodásának és működésének optimalizálása céljából elrendelte az egyes szervezeti egységek tekintetében a munkakörök számának mintegy 10 százalékos csökkentését”.

A lap megkereste az ÁSZ kommunikációs osztályát, amely közölte, hogy összesen 42 főt érintett a leépítés.

Ez a teljes állomány létszámának 7,55 százalékát jelenti, emellett be nem töltött munkakörök megszüntetésére is sor került. Arra, hogy milyen posztokat érintett a leépítés, azt válaszolták az ÁSZ-nél, hogy a csoportos létszámleépítés érintette „az ellenőrzési és a támogató egységeket is, az egységeken belül számos különböző munkakört és státuszt”.

Kilenc igazgatóságot érint a létszámcsökkentés

Más forrásból a lap úgy értesült, hogy a vártnál rosszabb költségvetési helyzettel függ össze a dolgozói állomány megtizedelése, és a szervezet mind a 9 igazgatóságát érinti a létszámcsökkentés.

A számvevőszéki dolgozók körében elterjedt, hogy a leépítéssel helyet csinálnak új embereknek, és a kirúgottak helyét feltöltik, de az ÁSZ-nál ezt visszautasították: „a megszüntetésre került munkaköröket, így az azzal megszüntetésre került státuszokat – a csoportos létszámleépítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre és a döntés céljára is figyelemmel – az ÁSZ nem töltötte és nem is fogja betölteni, az ezzel ellentétes, a kérdésben megfogalmazott információ téves és valótlan”.