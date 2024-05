Metropol: Magyar Péter gazdasági vezetője 4 évet ült a börtönben

A Metropol arról számolt be, hogy információik szerint Magyar Péter gazdasági vezetője és titkárságvezetője, Sájer Mária Judit négy évet ült fegyházban, és csak nemrég szabadult ki onnan. A Tisza Párt alelnöke már reagált is a lap állításaira.

Sájer Mária Judit – aki a Metropol szerint nemcsak Magyar Péter gazdasági vezetője és titkárságvezetője, hanem a barátnőjének édesanyja is – egy bűnszervezet tagjaként elkövetett csalás miatt került börtönbe. A lap állítása szerint

a banda 1200 embert verhetett át, akiket összesen 8 milliárd forinttal károsítottak meg, és ebből 7 milliárdot azóta sem sikerült előkeríteni.

Sájer Mária Judit Magyar Péter több rendezvényén is feltűnt a közelmúltban a szervezők közt. A Metropol szerint ő kezeli a pénzügyeket, számlákat, fizeti a beszállítókat, és a színpadi technikát, testőröket irányítja.

A Metropol szerint az ellene évekkel ezelőtt hozott, jogerős ítélet indoklásában az szerepelt, hogy bűnszervezetben követett el folytatólagos csalássorozatot és magánokirat-hamisítást éveken keresztül. A lap szerint az áldozatokat azt ígérve lopták meg, hogy „fialtatják” a pénzüket, több kamatot adnak a bankoknál, de semmilyen valós pénzügyi tevékenységet nem végeztek, a beszedett pénzeket elköltötték, elrejtették, illetve a rendszerbe korábban belépők kifizetésére fordították.

A lap szerint Sájer Mária Judit személyesen azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be a pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, és volt olyan ember, akitől egyedül 108 milliót csalt ki.

Hozzátették: Sájer Mária Judit a bírósági vallomásában elismerte, hogy „nem volt ismeretlen” számára ez a pénzügyi modell, vagyis bevallotta, hogy több más piramisjátékban is részt vett. Súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy Sájer Mária akkor is folytatta az emberek kifosztását, amikor a banda egyes tagjait már letartóztatták, és még akkor is milliókat csalt ki több emberből.

Magyar Péter már reagált is

A Tisza Párt alelnöke hétfőn egy Facebook-posztban reagált a Metropol állításaira. Azt írta, hogy a lap „a magánélet legmélyebb részeit sem tisztelő, aljas lejárató cikket jelentetett meg a barátnőm édesanyjáról, aki egyébként semmilyen pozícióval nem rendelkezik a Tisza Pártban, és, ellentétben a fideszes oligarchákkal és politikusbűnözőkkel, tisztességes munkából tartja el a családját”.

A hazug cikkek miatt természetesen feljelentést teszünk és kártérítési pert indítunk

– írta Magyar Péter, aki egyébként tételesen nem cáfolta a cikk állításait.

Hozzátette még, hogy „a hölgy, akit az aljas propagandisták meghurcolnak, nem közszereplő. Annyit tudok elmondani róla, hogy büszke édesanya, akinek van 3 gyermeke, akik közül az egyik világbajnok vízilabdázó, aki épp most készül a párizsi olimpiára”.

Szégyellje magát mindenki, aki Rogán-Göbbels Antal tevékenységéhez bármilyen módon asszisztál! Remélem, Simonka, Boldog, Völner, Rogán és a többi valódi (politikus) bűnöző kapcsán is hasonló cikkek születnek

– zárta posztját Magyar.

Ez lehetett a konkrét ügy, amelyről szó van

A Metropol által közölt adatok alapján arról az esetről lehet szó, amelyről először 2012-ben számolt be a magyar sajtó.

Akkor arról esett szó, hogy legalább 4-4,5 milliárd forintot gyűjtöttek másfél év alatt álbrókerek egy nagykátai kötődésű ikerpár, a Forgács testvérek által irányított budapesti központú „befektetésgyűjtő szervezetnek”. A rendőrség közleménye szerint a gyanúsítottak és ismeretlen társaik 10–50 százalék közötti hozamot ígértek a befektetőknek. Hivatalosan azonban szó sem volt befektetésről vagy betétgyűjtésről. A befektetők – papíron legalábbis – csupán kölcsönt adtak egy befektetéssel foglalkozó csoportnak, amely pénzüket bevallottan határidős ügyletekben fialtatta meg.

A Napi.hu (mai nevén: Economx) egy 2017-es cikkében már arról írt, hogy nyolcmilliárdot csalhattak ki ezek az ikrek, akik közül az egyik személyt tizenegy év fegyházra, a másikat pedig öt év fegyházra ítélték emiatt. A lap megjegyezte:

Akár az évtized piramisjátékának is nevezhetnénk a Forgács testvérek által lebonyolított csalássorozatot, ha nem lett volna Bróker Marcsika, a Buda-Cash- és a Quaestor-ügy.

Sájer Mária Juditot a korábbi beszámolók nem említik meg név szerint, azonban az ügynek nem kevés elítéltje volt. Mint az utóbbi beszámolóban olvasható, „még a 20. rendű vádlottnak is 4 év 4 hónapra börtönbe kell vonulnia”.