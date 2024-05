Dobrev Klára: Orbán Viktor hátradőlhet a székében, és kérhet egy kávét

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-listavezetője volt kedd este az az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége. Az adásban szóba került Magyar Péter, a politikai vita, és Orbán Viktor is.

A DK politikusa azt mondta: belpolitikailag mozgalmas időszakot élünk, „mert minden választás egy lehetőség is arra, hogy végre Orbán rendszerétől megszabaduljunk. Ez a június 9-e is az, úgyhogy ezért fontos, hogy mindenki ott legyen, és mindenki szavazzon”.

„Mekkora a pánik Magyar Péter megjelenése miatt?” – kérdezte ezután a műsorvezető, Rónai Egon, mire Dobrev azt mondta: „Pánik egyáltalán nincs. Ha van aggodalmam, akkor az inkább az ország állapota [miatt van]”. A politikus ekkor vissza is kérdezett:

Végre válaszolt Magyar Péter legalább az ATV-nek? Tehát legalább az ATV-vitán itt lesz?

Erre Rónai Egon elmondta, hogy nem tud erről, mire Dobrev Klára kifejtette: büszke volt arra, hogy a korábbi választásokon voltak ellenzéki viták, mert ez fontos a politikai kultúra szempontjából. Az viszont kifejezetten zavarja, hogy „most Deutsch Tamás mellett Magyar Péter is beleállt ebbe a nem vitatkozom, nem beszélek” álláspontba.

Dobrev Klára hozzátette: nincs semmilyen félelem benne a vitával kapcsolatban, mert tudja, hogy mit akar elérni, és milyen az az Európa, amelyet képvisel. „Ezért nincs bennem aggodalom. A köztévé felé pedig bizalmam nincsen. Tehát ők az sem igaz, amit kérdeznek, ezért ha lesz köztévében vita, én ott leszek” – fogalmazott, majd megjegyezte: ezért lenne fontos, hogy ne csak a köztévén vitázzanak, mert az ATV, a Partizán és az RTL klub is megfelelő módon szervezte ezeket a vitákat korábban.

Hozzáfűzte: szerinte senkit nem érdekel, hogy a politikusnak érdeke-e vitázni, mert „ez a haza érdeke”. Megjegyezte, hogy „Rogán és Orbán irányítja a közmédiát, olyan lesz a feltételrendszer, ami nekik jó”, és ettől szerinte az ellenzéki politikusoknak nem kellene fűggővé tenniük magukat. Szerinte a vita azért lenne fontos, mert ez „nagyon más, mint beszédet mondani”, és a beszédmondásnál sokkal izgalmasabb „odafigyelni, hallgatni, megérteni” állampolgárokat vagy szakértőket, vagy pedig más politikusokkal vitázni.

Orbán Viktor kérhet egy kávét?

A Závecz Research kedden publikált felmérése is szóba került a műsorban, ezzel kapcsolatban Dobrev Klára azt mondta: szerinte más kutatásokból nem az látszik, hogy a DK gyengülne, és inkább azt tapasztalja, hogy a Fidesz gyengült meg, többek közt a megélhetési válság, a kegyelmi ügyi botrány miatt az utóbbi hónapokban.

Azt elismerte, hogy a 2022-es választási vereség után „nagyon nehezen tért magához az ellenzék”. Szerinte a DK-MSZP-Párbeszéd egy biztos pont maradt az ellenzéken belül, viszont ezen a szövetségen kívül az ellenzék többi része „nagyon keresgeti a helyét”.

Hogy hányan támogatják [a Tisza Pártot], az majd kiderül június 9-én

– mondta Dobrev Klára a Tisza Párt 1,5 millióra mért szavazótáborával kapcsolatban, majd hozzáfűzte: az ellenzéknek már évek óta van egy olyan, nem kicsi része, amely eddig nem találta a helyét.

A politikus ezután arról beszélt, hogy szerinte koalíciós kormányzással lehet csak leváltani a Fideszt. „Ha nem tudunk összefogni, és nem tudunk egységesen fellépni, akkor Orbán hátradől, és még itt marad 20 évig a nyakunkon. Miközben ennek az országnak nincs több ideje várni” – fogalmazott, majd kifejtette, hogy szerinte sokan félelemben élnek Magyarországon.

Rónai Egon ezután felvetette: a Závecz felméréséből az látszik, hogy a DK-MSZP-Párbeszéd legfeljebb Magyar Péterrel és a Tisza Párttal foghat össze, de utóbbiak nem nyitottak az összefogásra Gyurcsány Ferenccel. Dobrev Klára erre felidézte, hogy Orbán Viktor évekkel ezelőtt kitalálta a centrális erőtér fogalmát, amely most megint aktuálissá válhat ebben az esetben.

Hátradől a székben, kér egy kávét, mert olyan ellenzéki formációk vannak, akik egymással nem akarnak együttműködni

– mondta, majd felidézte, hogy a 2019-es önkormányzati választás után az ellenzék összefogva megerősödött, és akkor „nem volt olyan [közvélemény]kutató”, aki nem azt mérte volna, hogy az ellenzék erősebb a Fidesznél. Egész addig, mígnem a 2022-es választás előtt megjelent „jobboldalról egy figura” [Márki-Zay Péter – a szerk.], aki „azt mondta, hogy nem Orbán-rendszerét, hanem az ellenzéket kell leváltani”.

Szó szerint ugyanez [...] És ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy »Emberek, együtt, gyerünk, velem, utánam!«, azt mondta, hogy, »Ú, hát ezzel nem akarok, meg ez sem, meg áruló, meg ez, meg az«...

– fogalmazott a politikus.

Rónai Egon itt közbevetette, hogy a DK is milliókat költött Magyar Péter támadó posztok hirdetésére a Facebookon az utóbbi időben, és olyan, mintha a Fidesz helyett nekik is Magyar lenne most a legfőbb riválisuk. Dobrev Klára erre azt mondta: Magyar Péter minden egyes beszédében „gyurcsányozik, dékázik, dobrevezik”, és ők csak reagálnak a karaktergyilkossági kísérletekre, „a valótlan támadásokra”.

A teljes adás itt visszahallgatható: