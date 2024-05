Hamarosan sportot is felírhat receptre a háziorvos

A Mozgás Receptre programban a fizikai aktivitást háziorvosok ajánlják és írják majd fel, mint gyógyító-megelőző módszert, ami a települési önkormányzatok sportlétesítményei révén kerül megvalósításra. A XII. kerületben évek óta működő rendszert országos szintre szeretnék kiterjeszteni. A mozgásnak ugyanis nemcsak a betegségek megelőzésében van szerepe, hanem komplex kezelés eszközeként hozzájárulhat az állapotjavuláshoz is – hangsúlyozták szakemberek a kezdeményezést bemutató, a Budapesti Szent Ferenc kórházban tartott sajtótájékoztatón, ahol a kardiológiai betegségek kezelésére évek óta alkalmaznak mozgásterápiát.

„Magyarországon a várható élettartam 4,5 évvel elmarad az uniós átlagtól, ami összefüggésben áll azzal, hogy a megelőzhető halálokok területén nem állunk jól. Ebben nagy szerepe van a lakosságra jellemző mozgásszegény életmódnak, 59 százalék ugyanis egyáltalán nem sportol az Eurobarométer felmérése szerint” – hangsúlyozta Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Rámutatott: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az ellátórendszer csupán 18 százalékában felel az emberek egészségi állapotáért, amit inkább a genetika, a környezeti hatások, legnagyobb mértékben azonban az életmód határoz meg.

Azokban az európai uniós országokban, ahol a lakosság általános egészségi állapota a tagállamok sorában kiemelkedő, például Svédországban, csak az emberek 12 százaléka folytat mozgásszegény életmódot, ugyanez a finnek mindössze 8 százalékára jellemző. Ha a V4-eket nézzük, ott is kétszer annyian sportolnak, mint hazánkban: Szlovéniában 25 százalék, Csehországban 26 százalék nem végez rendszeres testmozgást.

Az adatok szerint naponta 37 honfitársunk hal meg KIMONDOTTAN a mozgásszegény életmód következtében, a halálozások 9,7 százaléka egyértelműen erre vezethető vissza.

Az államtitkár rámutatott: Finnország statisztikája 50-60 évvel ezelőtt volt hasonló, de az elmúlt évtizedekben hatalmas javulást értek el. „Ebből is látszik, hogy lehet a kedvezőtlen mutatókon változtatni. Nagy kihívás a várható élettartam tekintetében az uniós átlagtól még inkább (5,1 évvel) elmaradó férfiakat egészségmegőrzés szempontjából meg tudjuk szólítani. Bízunk abban, ha el tudjuk érni, hogy a NEAK finanszírozza az orvos által felírt állapotjavulásukhoz hozzájáruló mozgásformákat, az jelentős egészségnyereséggel jár mind a magyar férfiak és nők számára”– emelte ki az államtitkár.

Elsőként Új-Zélandon vezették be a Zöld recept néven futó megoldást, ami az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában is elterjedt. Svédországban és Finnországban olyan könyvecskét is kapnak a háziorvosok, amiben leírják, hogy milyen betegségekre, milyen mozgásformákat írhatnak fel.

„Amikor Magyarországon megnyílt a lehetőség a NETA (népegészségügyi termékadó) 10 százalékát aktív életmód elősegítésére fordítani, 160 millió forintos forrással indíthattuk el a Mozgás Receptre programot”– ismertette Révész Máriusz.

Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke (ÉMOT), a program kezdeményezője az orvostudományban ismert ténynek nevezte, hogy több mint 30 betegség megelőzésében és kezelésében játszik szerepet a rendszeres mozgás. „A cukorbetegség és a magas vérnyomás esetében régóta a terápiás ajánlások között szerepel a sport”. Az ÉMOT elnöke arra is kitért, hogy húsz önkormányzat közreműködésével indították el a projektet, mivel a háziorvosokat és a településen működő sportlétesítményeket ők tudják összefogni. A mozgasreceptre.hu honlapjon a résztvevő háziorvosok és mozgáshelyszíneket éppúgy feltűntetik, mint a különböző betegségekre az állapotnak megfelelő sportolási lehetőségeket.

Erdőfürdő, nordic walking Zöld receptre

Lovas László 12. kerületi háziorvos úgy látja két féle egészségtudatosság figyelhető meg a társadalomban, akik egészségesen étkeznek és sportolnak – ők kevésbé fordulnak meg rendelőjében – , a másik csoportba azok tartoznak, akik kontroll alatt tartják állapotukat és szedik a felírt gyógyszereket.

„Az orvos és gyógyszer egészséges életmód nélkül mit sem ér, a mozgás mindenkinek javít állapotán”– húzta alá. A Hegyvidéki Önkormányzat 2021-ben kereste meg azzal, hogy dolgozzanak ki terápiás mozgásprogramot, ebből kiindulva saját betegeinek 2022 óta ad Zöld receptet, a hagyományos terápia kiegészítéseként.

A kerület nyújtotta lehetőségek közül leginkább a társasági aktivitásokat használták ki előszeretettel, mint a nordic walking, kardio ösvény, közös túrázások, csoportos futás, petanque. „A visszajelzések szerint ezek mentális előnnyel jártak, leginkább az időskori depresszió elkerülésére mutatkoztak hatékonynak a fiziológiás eredmények mellett ”– fogalmazott az Indexnek. A doktor elmondta, hogy túlsúlyra, magas vérnyomásra rendszeresen ad kardiorecepteket, az úszás mellett írt már fel erdőfürdőt is, ez a relaxációs séta szorongáscsökkentésre is alkalmas.

A mozgás, mint életnyereség

Velkey György a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról beszélt, hogy a gyermekek egyre kevesebbet mozognak a digitális eszközök használata, az egészségtelen nassolnivalók mind hátrányosan hatnak állapotukra, ezért számukra is hasznos lenne hasonló programok bevezetése és egészségtudatosságuk növelése.

Mint társelnök a NETA Bölcsek tanácsáról elmondta, hogy egészségügyi szakmai ismereteiket országos aktivitásokkal kötik össze. „Meggyőződésem, hogy a kórházaknak és az egészségügyi dolgozóknak ebben élen kell járni, egészségünk helyreállítására ez a legjobb módszere a mozgás, ezzel lehet legjobban megelőzni a kórházi kezelések szükségességét, a receptre felírt aktivitás ezt támogatja”– emelte ki.

Babai László hozzátette: több tanulmányt átfogó a tavalyi évben megjelent META analízis szerint a mozgással kombinált rehabilitációban 24 százalékkal kisebb egy év alatt a halálozás, és az újabb szívinfarktus kialakulásának esélye, és 18 százalékkal kisebb a hospitalizáció.

Révész Máriusz hangsúlyozta: 40 év felett a mozgás kötelező, ha ki akarjuk tolni az egészségben töltött életévek számát, a dohányzás abbahagyása szintén kulcselem ebben.