Nem létező tűzzel terelte el a vonatok utasainak figyelmét egy idős férfi, majd kifosztotta őket. A férfi egy Gödöllő felé tartó járaton bukott le, de a nyomozás során kiderült, hogy több hasonló eset is történt az országban. A személyleírás alapján a rendőrök arra gyanakszanak, hogy ezeket a lopásokat is a letartóztatott férfi követte el.

Az utóbbi időben több olyan tolvajt kaptak el a rendőrök, akik vasúti szerelvényeken loptak az utasoktól – írja a police.hu. A rendőrség szerint a módszerek általában ugyanazok,

végigjárják a vagonokat, és a fogasra akasztott kabátokat, hátizsákokat figyelik.

Ha kinéznek egyet, akkor úgy helyezkednek el mögötte, hogy közben a sajátjukat rá- vagy mellé rakják, majd annak takarásában csenik el az értékeiket. De olyan is előfordult, hogy egyszerűen leemeltek a csomagtérből bőröndöt vagy hátizsákot, és magukkal vitték.

Egy idős, sétapálcás úr, akit április 23-án fogtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) zseblopási alosztály nyomozói, azonban egészen sajátos módszert dolgozott ki az utasok megkárosítására.

Az áldozatai szinte mindig idősebb, vele egykorú nők vagy férfiak voltak. A pályaudvaron várakozó vagonokat járta végig, és ha megfelelő áldozatot talált, leült mellé beszélgetni. A módszere, amivel elterelte a sértettek figyelmét, egyedi. Minden alkalommal ugyanazt a szöveget adta elő, és mindig bevált, kimutatott az ablakon, majd azt mondta a sértettnek: „Nézze azt a hatalmas tüzet ott jobbra, ott vannak már a tűzoltók is!” A sértettek ekkor, hogy megnézzék a nem létező tüzet, kinéztek az ablakon, és elfordultak a táskájuktól. Ő pedig ezalatt egy szempillantás alatt kivette a tárcájukat a kabátból vagy a táskából

– közölte Pék Veronika őrnagy, a BRFK zseblopási alosztály egyik csoportvezetője.

A férfi lebukásakor a Gödöllő felé tartó vonatra szállt fel Budapesten. Miután leült leült egy idős nővel szemben, beszélgetni kezdett velem majd egy alkalmas időben elterelte a nő figyelmét, és elemelte a pénztárcáját. Az esetet videófelvétel alapján sikerült rekonstruálni. A felvételen látszik, hogy miután kivette a tárcát a nő táskájából, maga mellé tette, majd a mellénye takarásában átnézte a tartalmát és kivette belőle a pénzt. Mindeközben nyugodtan beszélgetett tovább a vele szemben ülő sértettel, aki az egészből semmit nem vett észre.

A rendőrök O. Sándort (65) Gödöllőn fogták el, majd leszállították a vonatról.

A férfi nehezményezte, hogy lebukott, és a sértettet hibáztatta, amiért nem figyelt jobban az értékeire.

Ezután több hasonló ügyre is fény derült. A módszer mindig ugyanaz volt, a tolvaj tűzre hivatkozva elterelte áldozatai figyelmét. A rendőrség szerint a személyleírás alapján valószínűleg ezek az esetek is O. Sándorhoz köthetők. Mivel az ország több területén is elkövethetett hasonló lopásokat, a rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy akivel hasonló történt, jelentkezzen a helyi kapitányságon.

O. Sándort zseblopással gyanúsítják. A bíróság április 25-én elrendelte a férfi letartóztatását.