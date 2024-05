Az ítélőtábla május 15-én meghozott végleges végzése alapján megszüntették Salis letartóztatását 16 millió forintnyi óvadék letétele ellenében, továbbá elrendelték a bűnügyi felügyeletét a lakóhelyére korlátozva. Salis a budapesti ingatlant csak a bíróság külön engedélyével hagyhatja el, és nyomkövetőt kell viselnie. Az óvadékot a mai naptól számított három hónapon belül a vádlott és védője teheti le, a nő csak azt követően szabadulhat.

Horrorisztikus támadássorozat résztvevője volt

Mint ismert, tavaly februárban horrorisztikus támadássorozat vette kezdetét Budapest utcáin. Az első incidens február 9-én, csütörtökön történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A támadás egy percig tartott, a csoport tagjai ezután elfutottak a helyszínről. A három sértett közül ketten is súlyos, töréses sérülést szenvedtek.

A következő atrocitás másnap, február 10-én történt, akkor Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. Ugyanazon a napon, az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak. A nyomozás kiderítette, hogy a támadók mindegyik sértettet hosszan követték, volt, akivel tömegközlekedéssel, több átszállással is együtt utaztak.

Ilaria Salis és az ügy harmadrendű német női vádlottja nem ismerte be az ellenük felhozott vádakat, így az ő esetükben tárgyalásra utalta az ügyet Sós József bíró. Egyedül a másodrendű német férfi ismerte el az ellene felhozott vádakat az előkészítő ülésen, ezzel már aznap ítéletet hozhatott a tanácselnök.

A Fővárosi Törvényszék bűnösnek mondta ki bűnszervezetben való részvétel bűntettében, ÉS három év fegyházbüntetésre ítélte, valamint a határozatban öt évre ki is utasították Magyarország területéről.

Ahogyan korábban közölték, feltételesen a büntetés letöltésének kétharmadakor szabadulhatott volna.

Továbbra is fennáll a szökés veszélye

A vádemelést követően a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla az elsőrendű vádlott 2023. február 14. napján elrendelt letartóztatását és bűnügyi felügyeletét az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig a szökés, elrejtőzés veszélye miatt fenntartotta.

Később Salis védője indítványt terjesztett elő a letartóztatás megszüntetésére és óvadék megállapítására, amelynek összegét 16 millió forintban kérte megállapítani, azonban a Fővárosi Törvényszék akkor elutasította az indítványokat a fellebbezésre, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség pedig az elsőfokú végzés helybenhagyására tett indítványt.

A nő védője arra hivatkozva terjesztette be az indítványát, miszerint a vádlott személyi körülményeiben és az ügyet érintően is jelentős változások következtek be. Mint elmondta, a vádlott személyi körülményei mindkét országban rendezettek, hiszen már Budapesten is van tartózkodási helye, ahol munkát is tudna végezni. Utalt arra is, hogy a vádirati tényállás alapján nincs adat arra, hogy Salis bármelyik cselekményben központi, vezető szerepet játszott volna, vagy közvetlenül sérülést okozott volna.

A fellebbezéseket a Fővárosi Ítélőtábla alaposnak találta, de megállapították, hogy a szökés veszélye továbbra is fennáll, viszont az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alkalmazásával is kiküszöbölhető.

(Borítókép: Ilaria Salis 2024. március 28-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)