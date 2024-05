Orbán Viktor rendet teremtene a bulinegyedben

A Magyar Közlöny kedd esti száma szerint a kormány megvizsgálta a Belső-Erzsébetváros közbiztonsági helyzetét, ennek alapján megállapította, hogy a Belső-Erzsébetváros közbiztonsági helyzete, különös figyelemmel a Budapest, VII. kerület Gozsdu udvar és környékén tartott rendezvényekre, kormányzati beavatkozást igényel.

Orbán Viktor miniszterelnök ezért június 15-ig adott időt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, hogy Budapest, VII. kerület Belső-Erzsébetváros területén vizsgálja meg egy új rendőrőrs létesítésének lehetőségét.

Valamint Pintér Sándor belügyminiszternek szintén ezt a határidőt szabta meg arra, hogy a Belső-Erzsébetváros közbiztonságának megerősítése céljából a szükséges rendőri erőt biztosítsa.

A kormány határozatára reagálva Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett „Legyen több rendőr Belső-Erzsébetvárosban! Megérkezett a kormány válasza” címmel.

Niedermüller Péter pár hete a Republikon Intézet „Nőni a teher alatt – önkormányzati jó gyakorlatok” című konferenciáján azt mondta, az előző vezetésnek az volt az alapvető álláspontja, hogy inkább ne csináljanak semmit, mert akkor nem lesz botrány. Ezért „semmiféle szabályozás nem volt az úgynevezett bulinegyeddel kapcsolatban sem”.

Két irányba indultunk el, egyrészt volt sok olyan probléma, amit meg kellett oldani, de nyíltan felvállaltuk azt is, hogy egy ellenzéki önkormányzatnak politizálnia kell, politikai funkciókat is be kell töltenie, mert csak helyben lehet megmutatni, hogy milyen kormányzási alternatívák vannak. Ha helyben úgy politizálunk, ahogy jónak tartjuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez az, amit országos szinten is fel tudunk kínálni