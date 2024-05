Zajlik az EP-listavezetők élő vitája: kifújolták a Fideszt és a Tisza pártot

Péntek este élő vitát rendez a Partizán négy párt EP-listavezetőjének részvételével. Deutsch Tamás és Magyar Péter korábban jelezték, hogy nem vesznek részt, őket ki is fújolták. Az eseményeket az Indexen is élőben követjük.

Cikkünk frissül...

A Partizán vitájáról április végén érkeztek az első hírek, akkor már biztos volt, hogy a Fidesz listavezetője, Deutsch Tamás nem lesz ott.

Később Magyar Péter is visszamondta a szereplést, és miután a szervezők csak azon pártok listavezetőit hívták meg, amelyek képesek összegyűjteni elég aláírást, „amelynek indulását az NVI jóváhagyta, és amelyek a közvélemény-kutatások legfrissebb becslései átlagában meghaladják a 3,5 százalékot”, ezért csak négyen vitáznak ma este.

Dobrev Klára (DK–MSZP–Párbeszéd),

Donáth Anna (Momentum),

Le Marietta (Magyar Kétfarkú Kutya Párt),

Toroczkai László (Mi Hazánk).

A négy résztvevővel a kezdés előtt a Partizán egy fotót is posztolt az oldalán.

Megkezdődött a vita

Gulyás Márton műsorvezető az esemény elején emlékeztetett arra, hogy miért csak négyen vannak jelen a vitán.

A Fidesz listavezetője, Deutsch Tamás pár nappal ezelőtt jelezte, hogy nem vesz részt. A Tisza Párt listavetetője, Magyar Péter pedig a vita előtt pár órával telefonon jelezte, hogy szintén nem fogadja el a meghívást

– mondta a Partizán műsorvezetője, akinek mondataira reagálva a közönség mindkét politikust kifújolta.

Ezt követően a műsorvezető tisztázta a vita szabályait, és közölte, hogy a nyitóbeszédekkel kezdődik az esemény. Gulyás Márton arra kérte a feleket, hogy értékeljék Magyarország 20 éves uniós tagságát.

Nyitóbeszédek

Le Marietta elmondta, hogy korábban a budapesti önkormányzatnál dolgozott korábban. Beszédében kitért arra, hogy a befagyasztott uniós források elindítananak egy pénzosztást, létrehozzák a Robin Hood alapot, aminek az lesz a célja, hogy Magyarország jobb és viccesebb hely legyen.

Donáth Anna arról beszélt: szerinte bebizonyították az utóbbi években, hogy lehet érdemi munkát végezni az Európai Parlamentben.

Elértük, hogy az Unió elzárja a NER pénzcsapjait

– fogalmazott, majd megjegyezte: elérték, hogy az önkormányzatok a kormány megkerülve még több pénz kapjanak. Mint mondta, büszkék arra a munkára, amelyet Cseh Katalinnal végeztek, hogy hozzájárultak az Orbán-rendszer „összeomlásához”, és hogy kiálltak a jogok védelmében. Végül úgy összegzett: arra kéri a szavazókat, hogy segítsenek nekik abban, hogy folytathassák a munkát.

Dobrev Klára arról beszélt, hogy az utóbbi években a DK-s árnyékkormány miniszterelnökeként dolgozott, és hogy nem fél a vitától. „Pontosan ugyanazt gondoltam öt éve, és öt hónapja” – mondta, majd megjegyezte: nem meglepetés, hogy a Fidesz nincs ott a vitán.

Deutschot nem nagyon vártuk ide. Az, hogy Magyar Péter is ilyen bátortalan, az azért meglepett engem.

– fogalmazott, majd beszéde végén megjegyezte: olyan képviselőket akarnak küldeni az EP-be, akik erősíteni akarják Európát, és nem gyengíteni.

Toroczkai László azt mondta: tiszteletlenség, hogy a két politikus nem jött el a vitára. A Mi Hazánk programjában szerepel, hogy a vitát kötelezővé tennék, és „el kell jönni olyan helyre is, ilyen médiumhoz is, amely nem baráti, mert egy ilyen vitával tartozunk a választópolgároknak”. Beszélt arról is, hogy a kampány egy hazugságról szól, ugyanis június 9-én a Fideszt nem lehet leváltani, ezt csak 2026-ban lehet megtenni. Ma este viszont beszélhetnek arról, hogy milyen Európai Uniót képzelnek el.

Uniós források

Az első kérdés az uniós forrásokra vonatkozott, amellyel kapcsolatban Donáth Annát kérdezte először Gulyás Márton. A Momentum politikusa elmondta: mindenfélét megkaptak, hazaárulónak nevezték őket amiatt, hogy támogatták a jogállamisági mechanizmust, de büszkék arra, amit véghez vittek. „A nyomást fenn kell tartani Európából” – mondta.

Dobrev Klára ezzel kapcsolatban azt mondta: le kell szögezni, hogy Orbán Viktor az egyetlen felelős azért, hogy nem jönnek a pénzek. Példaként felhozta Lengyelországot, ahol a választások után megkezdődött a jogállam helyreállítása, és most már „dől a pénz”. Orbán Viktornak azt javasolta, hogy nézzen magába, és akkor jönni fog a pénz.

Le Marietta azt mondta, hogy a lopás nem állt meg, és szerinte a probléma, hogy a brüsszeli előírások nem elég erősek ahhoz, hogy számon kérjék őket Magyarországon. Felhozott egy konkrét közbeszerzést is példaként, ahol a kormányzat kijátszotta az előírásokat. „A Kutyapárt legalább azt mondja, hogy azt a pénzt”, amelyet a magyarokra szán az Unió, „rátok fogjuk költeni”.

Ebből fogjuk létrehozni a Robin Hood Alapot

– mondta

Toroczkai László szóvá tette: szerinte nem a Momentum sikere az, hogy sikerült visszatartani a pénzeket. Mint mondta, már 2007-ben, a Lisszaboni szerződés aláírása idején kiderült, hogy az Unió nem demokratikusan jár el, mivel akkor az írek leszavazták az egyezményt, de később mégis „lenyomták a torkukon”. Az Unió szerinte azóta is bünteti a renitens tagállamokat, ez zajlik Magyarország ellen is, és gyakorlatilag jogellenesen tartják vissza a pénzeket, miközben a magyar adófizetőknek ugyanígy be kell fizetniük a Magyarországra eső részt az Unió közös kasszájában.

Az úgy nem járja, hogy Önök azért lobbiznak, hogy visszatartsák az Uniós pénzeket, de közben nem mondják azt, hogy mi se fizessünk be

– mondta, majd megjegyezte: nem kérdés, hogy a Fidesz lop, és korrupció van Magyarországon, de az nem igaz, hogy az összes uniós pénzt el tudja lopni a Fidesz.

Ezen a ponton Dobrev Klára azonnal reagált a fenti mondatokra: Toroczkai Lászlónak azt válaszolta, hogy

a Fidesz és Magyar Péter magyar hangját hallották.

Donáth Anna szintén válaszolt azzal: nem tartanánk itt, ha a kormány nem rúgná fel az európai értékeket, és azon kell dolgozni, hogy a kormány ne lopjon.

Toroczkai erre reagálva azt mondta: Dobrevnek vigyáznia kellene a fideszezéssel, mert a DK-t is sokan „kék fidesznek” csúfolják most. Dobrev válaszul azt mondta, hogy nem unióellenes politikát kellene folytatni most, mert ennek az eredményeit már most lehet látni az országban. „Én egy kicsit visszafognék ebből a nagy, büszke, melldöngető szuverenitás-szövegből” – mondta.

A Mi Hazánk listavezetője erre válaszolva azt mondta: baloldali ellenfelei túl pozitívan beszélnek az Európai Unióról és az Európai Ügyészségről, miközben Ursula von der Leyenhez is köthető egy korrupciós ügy a Pfizer-vakcinát beszerzése miatt. Mint mondta, pártja szerint egy magyar korrupcióellenes ügynökséget kellene létrehozni, ahova minden párt delegálhatna ügyészt, és így a pártok el tudnák számoltatni egymást. Dobrev Klára erre azzal válaszolt: szerinte a kormánytagok térde nem véletlenül remeg az Európai Ügyészség miatt.

Ukrajnai háború: Orbán Viktort a főnökéhez küldték

A következő téma a konfliktus volt, amellyel kapcsolatban Dobrev Klára kapott először szót. A DK politikusa leszögezte: nem lesz háború Magyarországon, Orbán Viktor hazudik. Majd idézte a fideszes Németh Zsoltnak azt a kijelentését, amelyben arról esett szó: ha nem lennénk a NATO tagjai, akkor a magyar katonák is védekezhetnének Oroszország ellen. Megjegyezte, hogy

a magyarok biztonságát nem az Európai Unió szankciói, vagy a NATO fellépése, hanem Orbán Viktor politikája fenyegeti.

Le Marietta ezen a ponton azt mondta: Ukrajnát támogatni kell abban a harcban, amelyet végeznek, és korábban is gyűjtöttek segélycsomagokat az ukránok számára, ezt a tevékenységet folytatni is fogják.

Donáth Anna is egyetértett az ukránok támogatásával, és azt mondta: morális kötelesség kiállni Ukrajna mellett. Leszögezte azt is, hogy a szankciók működnek, hosszú távon kifejtik a hatásukat, és a szankciók arról is szólnak, hogy egy darab magyar adófizető forintot se lehessen az ukránokat gyilkoló orosz eszközökre fordítani.

Aki emberileg elmegy amellett, hogy ez nem az én problémám, az nemtom hogy fog tükörbe nézni

– mondta.

Gulyás Márton ezután meg akarta kérdezni Le Mariettát arról, hogy az uniós szankciók ártanak-e Magyarországnak (mivel ez is szerepelt volna az eredeti kérdésben). Itt némi nézeteltérés alakult ki a felek közt, mivel Dobrev Klára azt mondta: szerinte nem érdemes igen vagy nem kérdéseket feltenni egy ilyen vitán, „Ne csináljunk kvízjátékot!”. Hozzátette: Az igen vagy nem válaszok Deutsch Tamás malmára fogják hajtani a vizet.

Toroczkai László azt mondta: ő tud válaszolni a kérdésre, egy nemmel. Dobrev Klára végül kifejtős választ adott, és azt mondta: Oroszországot most meg kell gyengíteni, a szankciók ezt a célt szolgálják, és Orbán Viktor kormánya orosz oligarchák védelmében vétózott. Úgy gondolja, hogy a szankciók Oroszországnak gyártanak, de Európának és a magyar embereknek nem, ezért támogatni kell őket.

Azt javaslom Orbán Viktornak, menjen el a főnökéhez, és mondja azt neki, hogy hagyja abba a háborút

– fogalmazott végül Dobrev Klára.

Le Marietta és Donáth Anna szintén azt mondták, hogy a szankciók szerintük működnek. Toroczkai László azt mondta: szerinte a kárpátaljai magyarokat kellene megkérdezni arról, hogy mennyire védi meg őket a mostani kijevi kormány. Megjegyezte, hogy szerinte Magyarországot sose támadná meg Oroszország, mert Magyarországon – Ukrajnával ellentétben – nem él jelentős orosz kisebbség. Donáth Anna erre egy csípős választ adott azzal kapcsolatban, hogy szerinte Toroczkai nem a magyarok érdekét képviseli, Dobrev Klára pedig azt mondta, hogy Orbán Viktor az egyetlen háborúpárti miniszterelnök Európában.

Illegális bevándorlás

Ezután került szóba a migráció kérdése, és az új bevándorlási törvénycsomag, amelyet hetekkel ezelőtt elfogadott az Unió. Le Marietta erre a kérdésre csak röviden reagált (később azzal viccelődött, hogy Toroczkai Lászlónak „eladja” a megmaradt perceit, miután a politikusok fix időkeretet kaptak az egyes kérdéseknél.

Donáth Anna megjegyezte: ezen a ponton Deutsch Tamással lenne igazi vitájuk. Szerinte támogatandó a törvénycsomag. „A szabályokat be kell tartani, de az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani” – mondta.

Dobrev Klára megjegyezte: le kell szögezni, hogy nincs olyan ellenzéki politikus Magyarországon, aki támogatná az illegális migrációt. Mint mondta, akinek az élete veszélyben van, azt be kell fogadni, de aki nem jogosult a menekültstátuszra, azt vissza kell küldeni, a bűnözőkre le kell csapni. Szerinte az EU által elfogadott jogszabályt ezeket tartalmazza, miközben Orbán Viktor szétverte a határvédelmet, a menekülthivatalt.

Toroczkai László azt mondta: mindent meg kell tenni az ellen, hogy az illegális migráció megállítsák, és szerinte ezen a téren sikerült eredményeket elérni. Véleménye szerinte Gyurcsány Ferencék korábban támogatták a migrációt, ezért nem lehet elhinni nekik azt sem, hogy most megállítanák a vendégmunkások behozatalát, ahogy azt a kampányban hangoztatják. Dobrev Klára erre azt mondta: erős Európa kell, és akkor rend lesz a határokon.

Miként lehetne javítani az életszínvonalat?

Le Marietta ennél a kérdésnél elmondta: nem jó, hogy befagyasztották az uniós forrásokat, mert ezekkel a fejlesztésekkel lehetne felzárkóztatni Magyarországot. Szerinte ebben a kérdésben nem az Európai Parlamentnek kellene intézkednie,

ezért a Kutyapárt azért fog küzdeni, hogy a forrásokat feloldják.

Dobrev Klára erre azt válaszolta: azt javasolja Le Mariettánál, hogy az Orbán-kormánynál lobbizzon a források feloldása érdekében, ne az Európai Parlamentben.

Nem sokkal később Le Marietta visszavágott, és a DK programjára utalva megkérdezte Dobrevtől:

Tök jó ez az európai minimálbér, de mikorra várható?

Dobrev Klára azt mondta, hogy szerinte ez kötelező lesz a kormányra nézve, és csak akkor lesznek tisztességes bérek Magyarországon, ha Orbán Viktor kormánya megbukik.

Donáth Anna úgy fogalmazott: naponta 2 milliárd euró érkezett korábban Magyarországra, de a kormány eljátszotta a pénzeket. Szerinte a közös uniós hitelfelvétel is azt példázta, hogy mindenre meg lehet találni a megoldást, ha van közös akarat. Az Európai Parlament döntése miatt nem lesz magasabb a magyar nyugdíj vagy minimálbér, de ettől függetlenül dolgozni kell azért, hogy mielőbb létrejöjjenek az európai minimumok.

Toroczkai László azt mondta, hogy Magyarország jelentős pénzeket fizetett be az Unióba, miközben az onnan érkező péntek a magyarországi oligarchákhoz kerültek. Szerinte a többi uniós államhoz képest való lemaradás, amelyet az utóbbi években lehetett tapasztalni, jól példázza a helyzetet.

Multik adóztatása, az EU jövője

Később szóba került az, hogy a nagyvállalatok adózását szigorítani kellene-e az Unióban. Le Marietta elmondta: közösségi alapon készült az európai programjuk, szerinte így kellene döntést hozni ebben a kérdésben is.

Donáth Anna támogatta az adóztatás szigorítását. Toroczkai László hasonló állásponton volt, és azt mondta: Orbán Viktor kormánya is a nagyvállalatokat védi. Dobrev Klára pedig azt válaszolta, hogy az Európai Egyesült Államok tudná megadóztatni a globális tőkét.

Ezután szóba került az Európai Unió jövője is, beleértve a kereskedelmi-gazdasági kérdéseket és a környezetvédelmet. Dobrev Klára elmondta: úgy kell megvédeni a környezetet, hogy azt ne a magyar adófizetők érezzék meg, vagyis a szennyezésért legnagyobb mértékben felelős nagyvállalatok ellen kell fellépni.

Le Marietta elmondta: mindezt nehéz lesz úgy képviselni, ha nem lesz zöldpolitikus az EP-ben. Dobrev Klára elmondta, hogy egy kimutatás szerint a DK képviselői támogatták a legnagyobb mértékben a környezetvédelmi kérdéseket, és Barabás Richárd személyében van zöldpolitikus a Párbeszéddel és az MSZP-vel közös listájukon. Az MKKP-s politikus erre azt válaszolta: nem tudja, hányadik helyen van Barabás Richárd a listán, mire Dobrev Klára azt mondta neki a DK-s képviselőjelöltek nevében, hogy „mi is zöldpolitikusok vagyunk” .

Donáth Anna arról beszélt, hogy az EU zöld megállapodása egy fontos mérföldkő volt, és nem Európa szennyezi a legjobban a földet, de példát kell mutatnia. Szerinte azonban az EU közös agrárpolitikája jelenleg nem fenntartható, ezért szavazta le a Momentum. Mint mondta, nem elég zöldnek lenni, fenntarthatónak is kell lenni, és ha az Európa Unió nem cselekszik elég gyorsan, akkor alternatív megoldásokat kell keresni. Példaként hozta fel a gödi akkugyár esetét.

Az a szennyező gőz, ami onnan kijön, az magzatkárosító. Közös európai érdekünk, hogy az összes ilyen mérgezés ellen fellépjünk!

– mondta Donáth Anna, aki szerint a magyar kormány nem tesz eleget a környezetvédelmi kérdésekben.

Vörös Erik, dinoszauruszok, Laposföld-hívők

Toroczkai László erre Vörös Erik felfedezőig visszakanyarodva közbevetette: a klíma folyamatosan változik, a kérdés az, hogy mi okozza ezt. Nem az EU a legnagyobb szennyező, mégis az EU lakosaival akarják a leginkább megfizettetni ennek az árát. Megkérdezte társait, hogy a gázkazánok betiltásával kapcsolatban milyen politikát képviseltek.

Dobrev Klára erre megjegyezte: hülyeség azt mondani, hogy régen is meleg volt a földön, és ez nem okoz problémát, az butaság (ezzel kapcsolatban megemlítette még a dinoszauruszokat is). Toroczkai László erre azt mondta, hogy Dobrevék akkor támogatták a lépést, mire Dobrev azt mondta, hogy nem.

Toroczkai erre Donáthnak is feltette a kérdést, aki először azzal válaszolt: alig várja, hogy a Mi Hazánkot is számon lehessen kérni bizonyos politikai állásfoglalásaik miatt. Majd kitért arra, hogy klímaváltozás valóban változik az ember nélkül is, de nem lehet ennyire leegyszerűsíteni a kérdést, viszont „laposföld-hívőkkel” nem lehet vitatkozni.

Le Marietta végül azt mondta a kérdésről:

Nem tudom, hogy hogy fog minket egy európai környezetvédelmi hatóság rávenni arra, hogy valóban csökkenjen a károsanyag-kibocsátás.

Facebook, digitalizáció

A következő kérdésnél az Európai Unió DSA-rendelete és a digitális kérdések kerültek sózba. Toroczkai László elmondta: nem jó, hogy egy szilícium-völgyi vállalat, a Facebook döntheti el a magyar választások alakulását. „Egészen elképesztő”, hogy ez ellen se a balliberálisoknak, sem a Fidesznek nincs kifogás” – mondta, majd megjegyezte, hogy több adót kellene kivetni ezekre a cégekre.

Donáth Anna azt mondta, hogy a DSA-törvénycsomag azért fontos mérföldkő, mert „a gyűlöletbeszéd nem egyenlő a szólásszabadsággal” , és jó, hogy a nagy platformokat megregulázták ezen a téren. Hangsúlyozta: sokkal többet kell beszélni a digitális platformokról a közéletben, és mindent meg kell tenni azért, hogy „a kicsiket megvédjék”, a nagyok pedig „ne tehessenek meg mindent”.

Le Marietta elmondta: szerinte probléma, hogy az uniós szabályozás nem kötelezte a nagy cégeket arra, hogy megfelelő ügyfélszolgálatot tartsanak fenn.

„Rengeteg embert zárnak ki a fiókjából” ok nélkül, a cégek nincsenek számonkérve ezért – mondta.

Megjegyezte, hogy Deutsch Tamás számos kérdésben, például a Pegazus-ügyben sem szavazott megfelelően, és fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért használhattak egyesek ilyen programokat az újságírók ellen.

Dobrev Klára elmondta: a multik túlhatalmát veszélyesnek tartja, és például Németország sem elég erős ahhoz, hogy fellépjen ellenük. Szerinte csak uniós fellépés, az Európai Egyesült Államok lehet elég erős ahhoz, hogy megrendszabályozzák őket.

Toroczkai László erre azt mondta: ők nem Egyesült Államokat szeretnének, hanem a nemzetek európáját. Szerinte az Amerikai Egyesült Államok rossz példa abból a szempontból, hogy a kínai TikTokot betiltják adatgyűjtés miatt, miközben a Facebooknak és az Instagramnak elnézik ugyanezt. Hozzátette, hogy szerinte a baloldaliak álságos álláspontot képviselnek a szólásszabadság kérdésében.

Ez valójában egy álságos, képmutató álláspont. Önök döntik el azt, hogy mit neveznek gyűlöletbeszédnek

– mondta.

USA-Kína, külpolitika, biztonságpolitika, függetlenség

Ezt követően került szóba a külpolitika kérdése. Le Marietta röviden úgy összegezte álláspontjukat. „Oroszország: rossz. Kína: rossz. Amerika: lehetne jobb”.

Dobrev Klára azt mondta: kell önálló európai védelmi erő és ipar, valamint élelmiszerbiztonság is, és a stratégiai nyersanyagokból önellátás kell. Szerinte központosított külpolitika, biztonságpolitika kell, és azt is hozzátette, hogy ennek Orbán Viktor

Toroczkai László azt mondta, hogy most jön létre a többpólusú világrend, amely lehetőséget jelenthet egy független magyar gazdaság felépítése számára. Szerinte az Európai Unió jelenleg leszakad a világ vezető gazdaságaitól, és ha ezen nem változtatnak, akkor „Magyarország a vesztesek oldalára fog kerülni”.

Donáth Anna elmondta: ha Európa lemond arról, hogy nagyhatalomként lépjen fel, akkor a fejünk felett fognak eldőlni a kérdések. Fontos az, hogy ezért fellépjenek, és Magyarország létérdeke az, hogy a biztonságát szavatoló szövetségi rendszere része akar lenni – és ez nem azt jelenti, hogy nem szólunk bele a dolgokba, hanem azt, hogy részt veszünk a fontos döntésekben.

Nemzetállamiság vs. uniós jogkörök

A következő kérdésnél Donáth Anna elmondta: bizonyos kulturális kérdésekben meg kell őrizni a szuverenitást, és szerinte nem lehet Egyesült Államokról beszélni Európában. Viszont az európai alapértékeket sem lehet megkérdőjelezni.

Le Marietta közölte: a Kutyapárt szerint az EU-nak előrelépést kellene tenni az oktatás terén, e szempontból elő kellene írni minimumként, hogy minden gyermek minőségi oktatáshoz jusson. Hozzátette, hogy ugyanez igaz az egészségügyre, majd viccelődve megjegyezte: ha valaki siettetni akarja a folyamatot, akkor azt javasolják, hogy integrálják a magyar egészségügyet a németbe.

Dobrev Klára elmondta: a Fidesz állandóan a szuverenitás védelméről beszél, miközben az önkormányzatok szuverenitását megnyirbálják. Szerinte a nemzeti szuverenitás fontos dolog, de megjegyezte: azokban az országokban, ahol az euró volt a pénznem, kisebb volt az infláció. Erős nemzetállamra és erős Európára van szükség, ez a DK politikája – mondta.

Toroczkai László úgy fogalmazott: nem lepi meg, hogy a balliberális pártok képviselői semmit sem mondtak arról, hogy mit tennének abban az esetben a magyar gazdasággal, ha az EU szétesne. Szerinte a balliberális oldal és a Fidesz közösen rabolta ki az országot, az EU-ra egyfajta lélegeztetőgéphez hasonlóan kapcsolták rá a magyar gazdaságot, de a Mi Hazánknak van programja erre az eshetőségre.

Dobrev Klára erre reagálva azt mondta:

ha olyan politikusokat küldenek az Európai Unióba, mint amilyen Deutsch Tamás, mint amilyen Magyar Péter, vagy Toroczkai, akkor tényleg fenyeget minket a veszély, hogy szétesik az Unió.

De szerinte jelenleg nem ez a helyzet, nem esik szét Európa, sőt valójában egyre erősebb lesz, ahogy azt az Európai Unió alapító atyái is akarták, és ők maguk is ezért akarnak dolgozni.