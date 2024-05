Orbán Viktor: Senkit nem lep meg, hogy az unióban nő az erőszak

Rádióinterjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban péntek reggel. A kormányfő a Robert Ficót ért merénylet mellett az elmúlt hetek történéseiről is beszélt, így szóba került a kínai elnök látogatása, az ukrajnai háború és az európai választások is.

Mindenki megrendült, megdöbbent annak hírére, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnököt meglőtték. Az EU-ban az erőszak szintje nő, ez nem lep meg senkit. Terrortámadások voltak Európában, emberek haltak meg százszámra, utána jött a háború és elkezdődött Európa átdolgozása békepártiból háborúpártiba – erről beszélt péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök.

A Kossuth rádiónak adott interjújában beszélt többek között arról is, hogy két éve még teljesen másról beszéltek az EU vezetői, ég és föld a különbség, radikálisan megváltozott Európa álláspontja a háborúval kapcsolatban. Példaként említette a németeket, akik először csak sisakot küldtek, majd fegyvert, aztán tankokat, most pedig katonák küldéséről egyeztetnek. Az erőszakra való felkészülés a mindennapok részévé vált, ez kitapintható folyamat Európában. Az EU-t a béke érdekében hozták létre és a jólét végett, ezt a két dolgot kéne hoznia az országok társulásának. „Ma egyiket sem hozza, ha ez így lett volna az elején, akkor sok ország nem is csatlakozik” – vélekedett a kormányfő. Hozzátette, „mi még mindig hiszünk ebben, de sokan már nem. A mi dolgunk, hogy az erőszak mennyiségét és a háború kockázatát korlátozzuk.”

Ezt a támaszt elvesztettük

A Robert Ficót ért merénylettel kapcsolatban elmondta,

Szurkolunk Ficónak, aki most is küzd az életéért, és szurkolunk a szlovákoknak is.

„Élet-halál között” van jelenleg a miniszterelnök – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint ez a merénylet „nagy veszteség Magyarországnak, hiszen a legfontosabb hónapokban esett ki a munkából a szlovák miniszterelnök, a választások előtt, amely eldöntheti a háború és béke kérdését Ukrajnában. Nagyon kellett volna Fico és Szlovákia, ezt a támaszt most elvesztettük. Amerikában bízhatunk” – jelentette ki. Elmondta, „eddig sem voltunk sokan a béke pártján, csak a szentatyát, magunkat, és talán Szlovákiát sorolhatjuk ide, de ebből egy kiesett. Nekem így kétszeres erővel kell küzdenem a háborúpárti politikusokkal szemben” – vélekedett Orbán Viktor.

Az elkövető háborúpárti volt, hiszen a baloldal háborúpárti és az elkövető baloldali volt. Ennyit biztosan tudunk

– jelentette ki a magyar kormányfő, aki szerint ezért nem indokolatlan, hogy a merényletet a háborúval összehozzák. „A Soros-birodalom, a fegyveripar, erőteljes központok érdekeltek a háború folytatásában” – véli Orbán Viktor.

„Blinken és Alex Soros is látogatást tett Európában: valóban egybeesnek a dolgok a merénylettel, a háborúpártiak tárgyalnak egymással, ezért jött Blinken és Soros is Kijevbe” – mondta a kormányfő, aki biztosított mindenkit, a magyarok pénze nem kerül Ukrajnába, de ettől még küldünk pénzt Ukrajnának. Emlékeztetett, hogy újabb hitelfelvételről van szó a NATO-ban is. A NATO ukrajnai missziójával kapcsolatban úgy fogalmazott, „ettől az ember már libabőrös lesz”.

„Ez egy védelmi szövetség, ennek nem szabadna missziókban gondolkodnia. Ezen nem szabadna, hogy törjék a fejüket, mi Szijjártóval azon dolgozunk, hogy ne engedjük, hogy Magyarországot belehúzzák ebbe a misszióba. 100 milliárd dollárt akarnak összedobni, de ez tönkretenné Európát. A háború elhúzódása egyenlő a szenvedések elhúzódásával, ennek a harctéren nem lesz vége, csak a tárgyalóasztalnál. Ez a tétje az EU-parlamenti választásnak, így állunk most” – mondta a kormányfő, akinek meggyőződése: a háború nemzedékek munkájának életét teheti tönkre a gazdasággal együtt. Mint mondta,

mindenhol háborús árak vannak, drágább a hitel, az energia, a szállítás, a vállalkozók költsége, ezeket mind-mind az európai emberek fizetik meg. Szembe kell fordulni a Soros-birodalommal és az amerikai külpolitikával is akár.

Orbán Viktor elmondta, még a választások előtt Magyarországra jön a NATO főtitkára, hogy megpróbálják meggyőzni Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a magyar álláspontról a háborúval kapcsolatban.

„Álljuk a sarat”

A kormányfő elmondta, újra elővette a korabeli irodalmat: Tisza ki akart maradni az I. világháborúból, az utolsó pillanatig érvelt emellett, mert tudta, ha veszítünk, nagy baj lesz. Odalett az ország kétharmada és a népesség egyharmada. Iszonyatos veszteséget szenvedtünk el, tragédia történt Magyarországgal, pedig megpróbáltak kimaradni a háborúból. Horthy is megpróbált kívül maradni, de a németek belenyomták a háborúba. Nem ugyanaz a helyzet, mint akkor volt, de kétségkívül a nagyhatalmak bele akarják nyomni Magyarországot a háborúba – részletezte meglátásait a miniszterelnök. Hangsúlyozta, a legfontosabb a nemzeti egység, a választás ennek bebizonyítására alkalmas.

Ha az ország a béke oldalán áll és megadja a kormánynak a támogatást, akkor sokkal nagyobb a lehetőség, hogy kívül tartsuk a háborún az országot. A belső rivalizálás gyengíti ezt a lehetőséget

– vélekedett, majd elmondta, szerinte a baloldal háborúpárti, és azok pénzelik őket, akik a háborútól nyereséget remélnek. „Ezért óhatatlanul van belpolitikai vita, ezért kell erős békepártisággal lezárni ezt a vitát. Minél többen szavaznak a Fideszre, annál többen szavaznak a békére” – fogalmazott, majd hozzátette, a másik fontos dolog, hogy a vezetők maradjanak bátrak.

A külügyminiszter jól áll, én is állom a sarat, Ficót átmenetileg elvesztettük, de keresünk szövetségeseket

– jelentette ki. „Ha csak egy-egy ügyben is, de tudok szövetségest találni, katonát már az olaszok sem akarnak küldeni, úgyhogy van diplomáciai mozgásterünk. A legfontosabb, hogy a szuverenitásunkat megőrizzük, erről csak a magyar emberek dönthetnek” – hangsúlyozta.

A legjobb kell Magyarországnak

Az interjúban a kínai elnök látogatása is szóba kerül. Ennek apropóján Orbán Viktor elmondta, óriási a verseny a világban, majd emlékeztetett, húsz éve nem járt Magyarországon kínai elnök. „Világosan látszik, hogy ennyi idő alatt Kína gazdasági ereje megduplázódott, az EU elvesztette 20 százalékát. Nem csak a mennyiség változott, a minőség is. A kelet sok technológiában élen jár, ez egy hosszabb történelmi folyamatnak a kapuja” – mondta. Megjegyezte, hogy a japán technológia számos tekintetben világhírű, aztán a dél-koreaiak és a kínaiak is felzárkóztak. A verseny eredményeképpen már nem csak nyugati gazdaság van, hanem az egész világ részt tud venni a legmagasabb minőségű technológiák fejlesztésében: vasút, zöldenergia, akkumulátorok. Ezekben ma ők a legjobbak – véli a kormányfő.

Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság érdekeit nem rendelhetjük geopolitikai ideológiák alá, a legjobb technológiáit kell megszerezni nyugatról és keletről is. „Nem akarom Magyarországot hídnak kelet és nyugat között, hanem hídfőnek kell lennünk, amely stabil lábakon áll” – fogalmazott, majd elmagyarázta, hogy „inkább találkozási pontnak gondolja” Magyarországot kelet és nyugat között. „Nyilván egy 10 milliós ország nem tud iparágakat uralni, de némely területeken mi is tudunk kimagaslót alkotni. Ezért a kínai elnök látogatása mérföldkő volt” – vélekedett.

„Ne legyünk balekok”

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a világ a blokkosodás felé halad, és a legfontosabb, hogy lássuk, mi történik körülöttünk.

Ne legyünk balekok!

– szólított fel mindenkit, majd elmondta, hogy a blokkosodás nem eleve elrendelt dolog. „Ha az elszigetelődés mellett érvelők hangja erősebb, nem látjuk, hogy a valóság más” – mondta. Emlékeztetett, hogy a kínai elnök meghívta Magyarországot a kínai gazdaság modernizálásába. „Ez hatalmas lehetőség a magyar gyáraknak, vállalkozásoknak. A magyar kormány a konnektivitás mellett teszi le a voksát, így a többséghez tartozunk a világban. A valóságban azok nyomulnak legjobban, akik ágálnak ez ellen” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

(Borítókép: Orbán Viktor 2024. május 17. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)