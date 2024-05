Működik az 50 forintos visszaváltási rendszer, de kevés ilyen palackkal találkozni

Évente körülbelül 3,2 milliárd darab italospalack kerül Magyarországon piacra, és a mostani, házhoz menő, illetve szigetes gyűjtéssel csak mintegy negyven százalékát tudják tisztán visszagyűjteni. Ezek

„szemétként” kezelése, azaz elégetése vagy lerakása, elásása egyrészt rendkívül nagy terhet jelent a környezetnek, másrészt pedig a csomagolási hulladékok értékes alapanyagok lehetnek az újrafeldolgozáshoz

– hangsúlyozta Szabó Szilvia, a Mohu Gyártói felelősségi rendszerek vezetője. Az Európai Unió jogszabályai alapján a 2029-re 90 százalékban előírt PET visszagyűjtési arány eléréséhez elengedhetetlen a visszaváltási díjjal, mint fogyasztói visszajuttatási motivációs eszközzel működő DRS (Deposit Return System), vagyis a betétdíjas rendszer.

Ez egy fontos lépés a körforgásos gazdasághoz, nemhiába vezette be már számos ország. Magyarország a tizenötödik Európában, ahol elindult a visszaváltási rendszer.

Még évekig velünk lesznek

A polcokon azonban csak fokozatosan jelennek meg a visszaváltható üveg, műanyag és alumínium csomagolások, hiszen a gyártók egy féléves türelmi időt kaptak. Június 30-ig forgalomba hozhatnak olyan italtermékeket, amelyek nem visszaválthatós palackokban vannak.

Gyártók július elseje után ugyan nem hozhatnak forgalomba olyan terméket, amely nem a visszaváltós címkékkel ellátott, de a polcokról nem kell eltüntetni azokat, azok a szavatossági idő végéig tovább árusíthatók.

Épp ezért olyan szeszesitalokkal, amelyeken nem lesz rajta a visszaváltási logó, akár évekig lehet találkozni a boltok polcain. Ezeket ugyanúgy a szelektív kukákba kell helyezni, mint korábban.

A visszaváltható palackok, dobozok, üvegek azonban egyre nagyobb számban jelennek meg a boltok polcain, mutatott rá Szabó Szilvia.

Sorban mennek a cserék

A Lidl Magyarország megkeresésünkre azt válaszolta, hogy áruházaikban mind a saját márkás, mind az egyéb márka termékek esetében megkezdődött a visszaváltható palackokra történő átállás, és hétről-hétre egyre több ilyen csomagolással találkozhatnak vásárlóik. A vállalat minden áruházában megtalálhatóak a visszaváltó automaták, így a vásárlóknak érdemes figyelemmel kísérni, hogy milyen terméket emelnek le a polcokról, és amennyiben kifizették az 50 forintos visszaváltási díjat, akár a következő vásárlás alkalmával vissza is tudják váltani a betétdíjas palackokat.

A vásárlói edukációt azonban fontos tovább erősíteni, hogy minél több ilyen csomagolás visszakerüljön a körforgásba, és ezáltal is hozzájáruljunk közös erővel a fenntartható jövőhöz.

A Mohu Gyártói felelősségi rendszerének vezetője kiemelte, 2300 gépi és mintegy 800 kézi visszaváltási pontra, úgynevezett REpontra lehet visszavinni a palackokat. (A REpontok fellelhetősége a REpont applikációban vagy a Mohu honlapján kereshető.)

Korábban megírtuk, hogy a törvényi előírásnak eleget téve a hulladékhasznosítási koncessziót 35 évre elnyerő Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. (Mohu) állította fel a visszaváltó automatákat. Fontos változás, hogy az új rendszerben a műanyag palackokat vagy az alumínium dobozokat nem kell összepréselni, hiszen az automatáknak fel kell ismernie azt, hogy milyen palackot dobtak bele. Vagyis akkor működnek, ha a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ez alapján váltják vissza a palackokat.

Ép, nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú termékeket képes visszaváltani a rendszer.

A Mohu Gyártói felelősségi rendszerek vezetője elmondta, hogy kezdetben többen teherként érzékelhetik a visszaváltást, de nemzetközi tapasztalatok alapján hamar megszokja a lakosság és megszeretik a rendszert, magas elégedettségi rátákat produkálva, mert kulturált és kézzel fogható módon tudnak megszabadulni a hulladékuktól, és közvetlenül érzik saját hozzájárulásokat a környezetvédelem és a körforgásosság megvalósításához. Nem kell messzire menni a jó példáért. A szomszédos Szlovákiában egy év alatt 70 százalékos lett a visszaváltási arány, két évvel az indulás után pedig már a 90 százalékot is meghaladja.

Minden 400 m2-nél nagyobb élelmiszerüzletben kötelező, hogy legyen egy ilyen automata, de a 200-400 négyzetméter közötti üzleteknek is mindenképpen javasolt csatlakozniuk. Azoknak a boltoknak pedig, ahol nem fér el egy ilyen automata, a kézi visszaváltási rendszer a legjobb lehetőség. Ebben az esetben nincs automata a boltban, a boltos egy nagyobb hűtőszekrénynek megfelelő helyen tárolja a visszaváltott palackot, és a Mohu autója rendszeresen kimegy az összegyűjtött csomagolásokért. Egyre több boltban találni már visszaváltható termékeket. Több nagy áruházlánc is kijött úgynevezett saját márkás termékekkel, de ásványvizeknél, söröknél, boroknál is lehet már találkozni az új címkékkel. Tehát nem a palack az új, hanem a címke, amin egy új vonalkód, illetve a visszaváltási logó is feltüntetésre kell, hogy kerüljön.

Új termékkörök?

Új termékkörökre egyelőre nem tervezik kiterjeszteni a visszaváltást, először az induló termékkör, azaz a 0,1-3 literig terjedő űrtartalommal bíró, fém, műanyag és üveg anyagú palackban lévő sör, bor, üdítő, ásványvíz és szeszesitalok vonatkozásában, szeretnék felfuttatni és hatékonyan működtetni a rendszert. A visszaváltásból így is vannak kimaradók: ilyenek a tej vagy tejszármazékot tartalmazó italtermékek, illetve azon termékek, melyek palackozója évente ötezer palacknál kevesebb italterméket hoz forgalomba. Szólt arról is, ha olyan palackban történik a forgalomba hozatal, amelyet az automaták valamilyen speciális jellemzőjük, például forma miatt nem tudják kezelni, akkor ezen termékeknek szintén nem kell a visszaváltási rendszert szabályait alkalmazni.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)