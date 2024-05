Áll a bál Szerencsen, költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a NAV az önkormányzatnál

A Magyar Nemzet értesülései szerint költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoznak a szerencsi polgármesteri hivatalnál, ahol házkutatást is tartott a NAV. A szálak egy klímatechnikai kft.-vel kötött szerződéshez vezetnek vissza. A város polgármestere, Nyiri Tibor furcsa magyarázatokkal hajolt ki a felelősség alól. Az ügyben nyilatkozott lapunknak a szerencsi önkormányzat egyik dolgozója is.

A NAV néhány nappal ezelőtt, május 8-án kiszállt a szerencsi polgármesteri hivatalhoz, a Magyar Nemzet szerint az adóhatóság egy magánszemély feljelentése alapján rendelt el nyomozást egy homályos közbeszerzési eljárás miatt, költségvetési csalás gyanújával.

A polgármesteri hivatalban házkutatást is tartottak, lefoglalták a bűnügyi bizonyítékokat, adathordozókat és egyéb dokumentumokat is magukkal vittek. A nyomozó hatóság hivatalosan annyit közölt, hogy „a folyamatban lévő büntetőeljárás érdekeire tekintettel nem áll módunkban a kérdéseit megválaszolni”.

A Magyar Nemzet azt írja, 2023 nyarán Szerencs Város Önkormányzata vállalkozói szerződést kötött egy klímatechnikai kft.-vel, és a szerződésben több mint 260 millió forint ellenében, november közepéig vállalta a cég a feladatok elvégzését. A lap szerint az ügy szálai ide vezetnek vissza.

A befejezés ugyanis csúszott, a munkálatok 2024 januárjában fejeződtek be, ám ennek ellenére több számlát is kiállítottak idő előtt. Ezt követően fizettek is a vállalkozónak, azt a látszatot keltve, hogy a feladatok maradéktalanul, hiány- és hibamentesen el lettek végezve.

A feljelentés szerint az a személy, aki a teljesítést leigazolta és jóváhagyta, majd az ellenértéket kifizette, bűncselekményeket követett el.

A feljelentésben az is szerepel, hogy az önkormányzat ezáltal a kötbértől, nettó 65 millió forinttól esett el, de a hatósághoz eljutott dokumentumban az is olvasható, hogy a beruházás teljes összege a Fenntartható turizmusfejlesztés Szerencsen elnevezésű pályázati forrásból lett biztosítva. A dokumentumban utaltak arra is, hogy az uniós projekteknél évekkel később is van utóellenőrzés. Ha szabálytalanságot állapítanak meg, akkor több száz milliós kár érheti a várost.

Az Index birtokába jutott dokumentum szerint Szerencs város polgármestere, Nyiri Tibor a számla szerinti, 2023. december 15-ei teljesítéssel összesen 260 226 242 forintot fizetett ki az akkor még félkész Szerencs-Rákóczi várkert felújítására. Azonban az, hogy január végén még mindig folyt a kivitelezés, felvet néhány égető kérdést. A polgármester a 2024. január 25-i testületi ülésen elismerte a kifizetést, de amikor számonkérték az ügyet, különböző magyarázatokkal hajolt ki a felelősség alól, mintha a helyzet teljesen ártalmatlan lenne. Garanciális hibákra, javításokra hivatkozott, ami a dokumentum szerint valószínűleg egy taktikai hazugság.

Mint írták, a téma felkavarta az állóvizet, hiszen a kivitelezés minősége elfogadhatatlan lett, és büntetőfeljelentés is történt hűtlen kezelés megalapozott gyanújával kapcsolatban.

Múlt hét óta áll a bál Szerencsen

Az Index megkeresésére a szerencsi önkormányzat egyik – névtelenséget kérő – dolgozója elmondta, múlt hét óta áll a bál Szerencsen, ellepték a nyomozók szerdán az önkormányzatot. „Köztudott régóta, hogy ezt a munkát nem fejezték be időben, és többször kértük a polgármester urat testületi ülésen is, hogy foglaljon állást. Gyakorlatilag azt mondta, hogy minden a legnagyobb rendben van, minden kész van, minden jó” – közölte kérdésünkre.

Hozzátette, az egyik testületi tag azonban január 20-a környékén közölte a polgármesterrel, hogy szabad szemmel látható, hogy még dolgoznak. Nyiri Tibor azt válaszolta, hogy még apróbb simításokat végeznek.

„Gyakorlatilag a munka közel 50 százaléka volt kész december közepéig, és január 31-ig dolgoztak az emberek. Ott mindenki fotókat készített, úgyhogy elég necces lesz ebből kimagyarázni a dolgot, mert nagyon egyértelmű, hogy nem garanciális javítások, apróbb simítások történtek, hanem teljes beruházásszakaszok nem voltak elkészülve, és a nulláról építettek járdákat, szökőkutakat, sétányokat, különböző dolgokat” – nyilatkozta lapunknak.

A probléma szerinte az, hogy itt több száz milliós pályázatról van szó. „Ha az ellenőrök ebből az aspektusból megfigyelik a dolgokat, ebből nagy gondja lehet az önkormányzatnak. Az ellenőrök februárban jöttek ki, látták, hogy elkészült, de azt nem tudják, hogy még január 31-én is dolgoztak rajta” – tette hozzá.

A dolgozó szerint egy ilyen munka esetében három szereplő írja alá a papírokat, amikor a számlát kiállítják, köztük a megrendelő, azaz polgármester is, ugyanis ő utaltatja ki a pénzt.