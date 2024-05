Kinek fájhat jobban a Tisza Párt budapesti kavarása?

Barna Judit Annamária, Orbán Árpád István, Dálnoki Áron, Balogh Balázs. Négy név, amely még a helyi politikában jártas vagy érdekelt szereplők előtt is teljességgel ismeretlen. Pedig Kőbányán (X. kerület), Újbudán (XI. kerület), a XVII. és a XVIII. kerületben őket indítja a polgármesteri pozícióért a Tisza Párt. Bár a győzelmi esély mind a négyük esetében rendkívül alacsony, jelölésük arra alkalmas lehet, hogy megmutassa, a párt színre lépése melyik politikai oldalnak fájhat jobban.

A Tisza Párt – pontosabban Magyar Péter – számára majdhogynem lényegtelen, hogy jelöltjei mennyi szavazatot kapnak a fővárosi kerületi polgármester-választásokon, mert ha lényeges volna, akkor a nyilvánosságban nagy erőkkel támogatná ezeket a jelölteket – mondta az Index kérdésére Nagy Attila Tibor politikai elemző. Ehhez képest a Tisza Párt megszólalásai, megnyilvánulásai szinte kizárólag Magyar Péterről szólnak, a nyilvánosság színterein az egyes polgármesterjelöltekről szó sem esik. Ezt részben magyarázza, hogy amúgy sem volt idő megismertetni a helyi lakosokkal a Tisza Párt jelöltjeit, ezért sincs esélyük a polgármesteri posztok megszerzésére. A polgármesterjelölt-állításoknak azonban nem is ez volt a lényege hanem az, hogy a Tisza Párt bekerüljön a főváros legfőbb döntéshozatali testületébe, amely – még jócskán megnyirbált jogkörrel és lehetőségekkel is – a Fővárosi Közgyűlés.

Ha Magyar Péter pártja bekerül ebbe a testületbe, akkor beleszólhat a főváros költségvetésének megalkotásába. Ez lenne a Tisza Párt fővárosi választási szereplésének az igazi sikere, értelme.

A budapesti kerületekre lebontott közvélemény-kutatási adatok nélkül nem lehet pontosan megállapítani, hogy a Tisza Párt jelöltjeinek elindulása hogyan befolyásolja majd az érintett kerületekben hivatalban lévő polgármesterek esélyeit a június 9-i választáson. A Medián adataiból annyit lehet tudni, hogy a Tisza Párt a fővárosban és a megyei jogú városokban erősebb támogatottsággal bír, mint a kisvárosokban és a falvakban. Vagyis ebből az következik, hogy az egyes budapesti kerületekben a Magyar Péter-féle pártnak húsz százalékot meghaladó támogatottsága lehet, és ha a Tisza Párt jelöltjei erőteljesen megosztják majd az ellenzéki szavazótábort, akkor

fennáll annak a lehetősége, hogy két ellenzéki polgármester végső soron a Tisza párt színre lépése miatt veszíti majd el a tisztségét.

László Imre DK-s politikus ugyan 50 százalékos eredménnyel lett 2019 őszén a XI. kerület polgármestere, ám ellenfele nem maradt le olyan sokkal tőle, Hoffmann Tamás 43 százalékot kapott. Szaniszló Sándor, szintén DK-s politikus 51 százalékkal lett polgármester, fideszes ellenfele, Ughy Attila 45 százalékot szerzett. Figyelembe kell venni, hogy a XI. kerület billegő terület politikailag, az elmúlt három évtizedben hol a jobboldal, hol pedig a balliberális oldal hódította el a kerületet (pl. Juhos Katalin, később Hoffmann Tamás a Fidesz, Molnár Gyula a szocialisták színeiben diadalmaskodott annak idején). Ha az ellenzék–kormányoldal közötti kiegyenlítettség megmaradt, akkor a Tisza Párt polgármesterjelöltjére adott szavazatok még nagyon hiányozhatnak László Imrének a végső elszámolásnál június 9-én.

Ha a Fidesz most is nagyjából olyan erős a XVIII. kerületben, mint öt éve, és ha a Tisza párt jelöltje itt is értékes szavazókat csábít el Szaniszló Sándortól, akkor a Fidesz polgármesterjelöltje akár győzelmet is arathat ebben a kerületben.

A Tisza Párt inkább a Fidesznek jó

A két kormánypárti vezetésű kerületben a helyzet a következő: a X. kerületben 2019-ben D. Kovács Róbert fideszes polgármester 51 százalékos eredményével megtartotta ugyan a polgármesteri tisztségét, de a képviselő-testületbe fele-fele arányba kerültek ellenzékiek és kormánypártiak. A most végződő ciklusban a folyamatos egyeztetésekkel, kompromisszumokkal sikerült fenntartani a kerület működőképességét. Nagyon éles, a közvélemény ingerküszöbét is megütő pártpolitikai csatározások nem voltak Kőbányán – ebbe a térbe lépett be most a Tisza Párt polgármesterjelöltje. Mivel az országos kutatások szerint a Tisza Párt szavazóinak nagy többsége a korábbi ellenzéki összefogásból, a Kutyapártból és a Mi hazánkból, valamint a bizonytalanokból kerül ki,

D. Kovács Róbertnek kevésbé kell aggódnia a Tisza Párt miatt.

A kerület vezetését átvenni kívánó Mustó Géza DK-s alpolgármester – aki nem mellesleg a DK árnyékkormánynak is tagja – dolga megnehezülhet, amennyiben a Tisza Párt kerületi szavazóinak nagy részét nem tudja megnyerni.

A XVII. kerületben a most véget érő ciklusban erős volt a Fidesz. Öt évvel ezelőtt a kormánypárti Horváth Tamás 51 százalékkal nyerte el a polgármesteri tisztséget, Gy. Németh Erzsébet DK-s politikus tőle jócskán lemaradt a maga 37 százalékos eredményével. A 2022-es országgyűlési választások is erős fideszes jelenlétet mutattak, kérdés, hogy ezen mennyit rombolt az elmúlt két év. Mindenesetre a hagyományos ellenzéki pártoknak itt sem tesz jót a Tisza Párt megjelenése, nehezebb lesz megtörni a fideszes kerületvezetés hatalmát – véli a politikai elemző.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy hiba lenne kizárólag a 2019-es választási eredményből következtetni a mostani eredményekre, ezeken keresztül pedig a Tisza Párt szerepére. Öt év alatt valamelyest változott az egyes kerületekben is a lakosság összetétele: a halálozások, a kerületekből való elköltözések vagy beköltözések miatt. A XI. kerületben például öt évvel ezelőtt 109 ezer választópolgárt tartottak nyilván, ma 106 ezret. A hivatalban lévő polgármesterek döntései, lépései vagy mulasztásai is alakíthattak (javíthattak vagy ronthattak) a saját népszerűségükön. Az sem mindegy, hogy a kegyelmi botrány, a Magyar Péter-jelenség Budapesten erősebben apasztotta-e a Fidesz szavazótáborát az országos átlagnál. Ha igen, akkor a fideszes jelölt még a Tisza Párt ellenzéket megosztó jelenléte ellenére is nehezen tudja majd elnyerni az áhított polgármesteri tisztséget a hivatalban lévő ellenzéki jelölttől.

Tehát arra hívom fel a figyelmet, hogy a több bizonytalansági tényező miatt nehéz előre megmondani, hogy a Tisza Párt polgármesterjelöltjei miként befolyásolják az érintett budapesti kerületi eredményeket, de az országos közvélemény-kutatási adatok szerint az ellenzéki polgármesterjelöltektől több szavazatot vehetnek el Magyar Péter jelöltjei, mint a fideszes polgármesterektől

– fogalmazott Nagy Attila Tibor.

A DK és az MSZP láthatóan ideges reakciói mindenesetre az elemző szerint azt jelzik, hogy a Tisza Párt érdemi fenyegetés jelent az ellenzéki polgármesterek pozíciójának megtartására.

